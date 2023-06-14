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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 12:58 | Обновлено 14 июня 2023, 13:16
223
0

Верес – Металлург Запорожье. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на переходной матч украинской Премьер-лиги

14 июня 2023, 12:58 | Обновлено 14 июня 2023, 13:16
223
0
Верес – Металлург Запорожье. Стартовые составы команд
УПЛ

В среду, 14 июня, пройдет второй матч плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и запорожский «Металлург».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Байда – Сокол, Басов, Векляк, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Шалфеев, Белоцерковец, Сидоров.

«Металлург»: Когут – Балан, Маткобожик, Хондак, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С.Шарай, Пасич, Шестаков.

Sport.ua проведе текстову трансляцію поєдинку «Верес» – «Металург».

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Источник Sport.ua
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