Верес – Металлург Запорожье. Стартовые составы команд

В среду, 14 июня, пройдет второй матч плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге, в котором встретятся «Верес» и запорожский «Металлург».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Одессы Дмитрий Бондаренко. Начало встречи в 13:00.

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

«Верес»: Байда – Сокол, Басов, Векляк, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов, Сад, Шалфеев, Белоцерковец, Сидоров.

«Металлург»: Когут – Балан, Маткобожик, Хондак, Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко, С.Шарай, Пасич, Шестаков.

Sport.ua проведе текстову трансляцію поєдинку «Верес» – «Металург».