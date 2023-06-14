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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 12:54 | Обновлено 14 июня 2023, 13:00
312
2

Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер

Наибольшее количество штрафа в УПЛ-2022/23 набрал «Рух»

14 июня 2023, 12:54 | Обновлено 14 июня 2023, 13:00
312
2
Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер
ФК Шахтер

Четвертый раз подряд и пятый – в истории звание самой корректной команды чемпионата завоевал «Шахтер». Подопечные Игора Йовичевича, заработав 4 красные и 47, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 59 штрафных баллов. Вслед за горняками расположились «Заря» – 62 очка (3к + 53ж) и «Александрия» – 63 (1к + 60ж). Всего одно удаление, как и у александрийцев, было у «Миная».

Замкнул же дисциплинарный рейтинг «Рух». Получив 83 желтых карточек и 8 красных, желто-черные набрали 107 очков штрафа. По 100 баллов оказалось в пассиве «Металлиста», который, как и «Рух», имел 8 удалений, «Ворсклы» и «Колоса», чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений – 91.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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DK1961
С ТАКИМИ судьями кроты всегда будут самыми дисциплинированными - пока жив ХОЗЯИН и/или пока он их (судей) и ОПГ УАФ субсидирует
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+1
Фанькин кот
Если не считать  драку, развязанную фейкднепрянами от злобы и бессилия, то у горняков вообще нету красных!
Славься, родной Шахтёр! Истинный Чемпион!
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0
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