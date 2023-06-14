Самой дисциплинированной командой чемпионата стал Шахтер

Четвертый раз подряд и пятый – в истории звание самой корректной команды чемпионата завоевал «Шахтер». Подопечные Игора Йовичевича, заработав 4 красные и 47, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 59 штрафных баллов. Вслед за горняками расположились «Заря» – 62 очка (3к + 53ж) и «Александрия» – 63 (1к + 60ж). Всего одно удаление, как и у александрийцев, было у «Миная».

Замкнул же дисциплинарный рейтинг «Рух». Получив 83 желтых карточек и 8 красных, желто-черные набрали 107 очков штрафа. По 100 баллов оказалось в пассиве «Металлиста», который, как и «Рух», имел 8 удалений, «Ворсклы» и «Колоса», чьи игроки заработали наибольшее количество предупреждений – 91.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ