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Лига чемпионов
14 июня 2023, 11:55 | Обновлено 14 июня 2023, 12:11
380
1

Ромелу ЛУКАКУ: «Это дерьмовое чувство для всех нас»

Форвард «Интера» – о поражении в финале Лиги чемпионов

14 июня 2023, 11:55 | Обновлено 14 июня 2023, 12:11
380
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Ромелу ЛУКАКУ: «Это дерьмовое чувство для всех нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий итальянского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков «Интера» за их любовь и поддержку на протяжении всего сезона. Ребята, вы были рядом на каждом шагу, и я лично хочу поблагодарить вас за это.

Этому не суждено было случиться… Мы отдали все, что могли. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб…

Но «Интер» все еще голоден, и мы снова будем бороться с надеждой дожить до того момента, когда будет написана история», - написал Лукаку в Instagram.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Милан Милан
Забивай с трех метров и чувства могли быть совсем другими!
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