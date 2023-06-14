Ромелу ЛУКАКУ: «Это дерьмовое чувство для всех нас»

Нападающий итальянского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал поражение от английского «Манчестер Сити» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков «Интера» за их любовь и поддержку на протяжении всего сезона. Ребята, вы были рядом на каждом шагу, и я лично хочу поблагодарить вас за это.

Этому не суждено было случиться… Мы отдали все, что могли. Это дерьмовое чувство для всех нас, кто любит этот прекрасный клуб…

Но «Интер» все еще голоден, и мы снова будем бороться с надеждой дожить до того момента, когда будет написана история», - написал Лукаку в Instagram.