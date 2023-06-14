«Это неприятно». Рэшфорд высказался о требле Манчестер Сити

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлением от завоевания «Манчестер Сити» требла – побед в АПЛ и Кубке Англии, а также триумфа в Лиге чемпионов. Как известно, в финале Кубка Англии «горожане» добились победы со счетом 2:1 над манкунианцами.

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«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От «Ман Сити» зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.

Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад – они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи», – рассказал Рэшфорд.