Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это неприятно». Рэшфорд высказался о требле Манчестер Сити
Англия
14 июня 2023, 11:47 | Обновлено 14 июня 2023, 11:58
1049
0

«Это неприятно». Рэшфорд высказался о требле Манчестер Сити

Форвард оценил успех команды Пепа Гвардиолы

14 июня 2023, 11:47 | Обновлено 14 июня 2023, 11:58
1049
0
«Это неприятно». Рэшфорд высказался о требле Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился впечатлением от завоевания «Манчестер Сити» требла – побед в АПЛ и Кубке Англии, а также триумфа в Лиге чемпионов. Как известно, в финале Кубка Англии «горожане» добились победы со счетом 2:1 над манкунианцами.

«Это неприятно. Но таков футбол. Лучшая команда, которая стабильно показывала лучший футбол, и выигрывает больше трофеев. Они взяли три трофея, молодцы. Мы просто двинемся дальше. От «Ман Сити» зависит, смогут ли они их сохранить. От нас зависит, сможем ли мы их догнать.

Поздравляю их. Это футбол. Ничего нового. Просто посмотрите на «Барселону» и «Реал» несколько лет назад – они были стабильно лучшими командами, поэтому они и брали трофеи», – рассказал Рэшфорд.

По теме:
Вингер Манчестер Сити близок к переходу в Саудовскую Аравию
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Назван доход Стамбула от финала Лиги чемпионов
Маркус Рэшфорд чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
Футбол | 13 июня 2023, 21:25 0
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне
ПФЛ определилась с обменом между лигами в новом сезоне

Все более четкими становятся контуры нового сезона в ПФЛ

Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Футбол | 13 июня 2023, 19:20 12
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»
Алекс ВЕЛИКИХ: «Следующий шаг Цыганкова – переход в ведущий клуб Европы»

Известный скаут поделился ожиданиями от летнего трансферного окна для украинских клубов и игроков

Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Бокс | 13.06.2023, 15:53
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
Футбол | 14.06.2023, 08:00
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
Молодежка выиграла спарринг, Ярмоленко покинул Аль-Айн, сенсация от Снигур
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
Теннис | 14.06.2023, 06:35
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
12.06.2023, 21:01 86
Футбол
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
Финал закончен в 5-м матче. Денвер впервые в истории стал чемпионом НБА
13.06.2023, 06:14 2
Баскетбол
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
12.06.2023, 09:38 4
Футбол
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
13.06.2023, 10:31 5
Футбол
Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
12.06.2023, 11:47
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 2
Бокс
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности