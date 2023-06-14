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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 11:19 | Обновлено 14 июня 2023, 11:24
834
2

Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»

Степан Юрчишин – о кадровой революции во львовском клубе

14 июня 2023, 11:19 | Обновлено 14 июня 2023, 11:24
834
2
Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»
ФК Карпаты Львов. Степан Юрчишин

Директор львовских «Карпат» Степан Юрчишин рассказал о работе клуба по поиску новых игроков. По его словам, новый тренер команды Мирон Маркевич согласовал подписание больше десяти футболистов.

«Скоро будет официальное представление. Скажу единственное, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые должны стать полноценными игроками «Карпат». Собственно, контракты уже подписаны.

Игроки из «Металлиста»? Да, будут. Возможно, будут и игроки из-за рубежа. Переговоры пока еще продолжаются», - сказал Юрчишин.

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Степан Юрчишин Карпаты Львов Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Украинский футбол
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Тарас Михайлович
Краще б вернули свою молодь з Руху.
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