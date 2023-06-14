Директор Карпат: «Игроки из Металлиста будут. Возможно, и из-за рубежа»

Директор львовских «Карпат» Степан Юрчишин рассказал о работе клуба по поиску новых игроков. По его словам, новый тренер команды Мирон Маркевич согласовал подписание больше десяти футболистов.

«Скоро будет официальное представление. Скажу единственное, что речь идет о десяти, а может и больше, новых футболистах, которые должны стать полноценными игроками «Карпат». Собственно, контракты уже подписаны.

Игроки из «Металлиста»? Да, будут. Возможно, будут и игроки из-за рубежа. Переговоры пока еще продолжаются», - сказал Юрчишин.