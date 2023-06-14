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  4. Степан ЮРЧИШИН: «Карпаты будут играть только в Украине. Точка»
Украина. Первая лига
14 июня 2023, 10:40 | Обновлено 14 июня 2023, 10:53
497
0

Степан ЮРЧИШИН: «Карпаты будут играть только в Украине. Точка»

Директор львовского клуба отреагировал на слухи о переходе в зарубежный чемпионат

14 июня 2023, 10:40 | Обновлено 14 июня 2023, 10:53
497
0
Степан ЮРЧИШИН: «Карпаты будут играть только в Украине. Точка»
ФК Карпаты Львов

Директор «Карпат» Степан Юрчишин прокомментировал информацию о том, что львовский клуб якобы получил приглашение переехать в чемпионат Польши.

«Это какой-то, извините за выражение, полный бред! Кто такой Олег Борисенко, я тоже не знаю. В клубе человек с таким именем и фамилией не работает.

Есть Украина, есть чемпионат Украины, и только в нем будут играть «Карпаты». С нового сезона, как и раньше, наша команда будет выступать в Первой лиге.

Переезд в чемпионат Польши или еще какой-то другой иностранный чемпионат – это нереально. «Карпаты» будут играть только в Украине. Точка.

Кому пришло в голову так дискредитировать «Карпаты», наш клуб, даже не представляю. Уверен на сто процентов, что, если бы вы позвонили Мирону Маркевичу, то он сказал бы тоже самое».

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Карпаты Львов Степан Юрчишин
Источник Украинский футбол
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