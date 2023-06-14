Степан ЮРЧИШИН: «Карпаты будут играть только в Украине. Точка»

Директор «Карпат» Степан Юрчишин прокомментировал информацию о том, что львовский клуб якобы получил приглашение переехать в чемпионат Польши.

«Это какой-то, извините за выражение, полный бред! Кто такой Олег Борисенко, я тоже не знаю. В клубе человек с таким именем и фамилией не работает.

Есть Украина, есть чемпионат Украины, и только в нем будут играть «Карпаты». С нового сезона, как и раньше, наша команда будет выступать в Первой лиге.

Переезд в чемпионат Польши или еще какой-то другой иностранный чемпионат – это нереально. «Карпаты» будут играть только в Украине. Точка.

Кому пришло в голову так дискредитировать «Карпаты», наш клуб, даже не представляю. Уверен на сто процентов, что, если бы вы позвонили Мирону Маркевичу, то он сказал бы тоже самое».