Галтье может сменить ПСЖ на клуб Серии А

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить итальянский клуб «Наполи».

Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис якобы выражает личную заинтересованность в приглашении 56-летнего француза.

Также среди кандидатов на вакантный пост тренера в «Наполи» числятся Руди Гарсия и Пауло Соуза.

Напомним, с лета 2022 года Кристоф Галтье работает с «ПСЖ», который привел к победе в чемпионате Франции сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже уволил Галтье, но официального подтверждения эта информация не получила.