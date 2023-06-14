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  4. Галтье может сменить ПСЖ на клуб Серии А
Франция
14 июня 2023, 10:47 | Обновлено 14 июня 2023, 10:54
256
0

Галтье может сменить ПСЖ на клуб Серии А

К французскому специалисту есть интерес в Италии

14 июня 2023, 10:47 | Обновлено 14 июня 2023, 10:54
256
0
Галтье может сменить ПСЖ на клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить итальянский клуб «Наполи».

Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис якобы выражает личную заинтересованность в приглашении 56-летнего француза.

Также среди кандидатов на вакантный пост тренера в «Наполи» числятся Руди Гарсия и Пауло Соуза.

Напомним, с лета 2022 года Кристоф Галтье работает с «ПСЖ», который привел к победе в чемпионате Франции сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже уволил Галтье, но официального подтверждения эта информация не получила.

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Кристоф Галтье Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Джанлука Ди Марцио
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