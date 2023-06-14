Галтье может сменить ПСЖ на клуб Серии А
К французскому специалисту есть интерес в Италии
Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье может возглавить итальянский клуб «Наполи».
Владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис якобы выражает личную заинтересованность в приглашении 56-летнего француза.
Также среди кандидатов на вакантный пост тренера в «Наполи» числятся Руди Гарсия и Пауло Соуза.
Напомним, с лета 2022 года Кристоф Галтье работает с «ПСЖ», который привел к победе в чемпионате Франции сезона-2022/2023.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» уже уволил Галтье, но официального подтверждения эта информация не получила.
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