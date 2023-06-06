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Франция
06 июня 2023, 15:57 | Обновлено 06 июня 2023, 16:10
545
0

Источник: ПСЖ уволил Галтье

У парижской команды будет новый наставник

06 июня 2023, 15:57 | Обновлено 06 июня 2023, 16:10
545
0
Источник: ПСЖ уволил Галтье
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

56-летний Кристофер Галтье освобожден от выполнения обязанностей главного тренера парижского клуба «ПСЖ».

Сообщается, что уроженец Марселя уже поставлен в известно о решении руководства клуба. Галтье новость якобы сообщил футбольный советник клуба Луиш Кампуш.

Напомним, Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. За год работы с командой он выиграл с ней чемпионат Франции и дошел в Лиге чемпионов до 1/8 финала.

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Кристоф Галтье ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник Le Parisien
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