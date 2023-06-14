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  4. Виктор СКРИПНИК: «3:3 – результат для футбольного гурмана»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 10:19 |
587
0

Виктор СКРИПНИК: «3:3 – результат для футбольного гурмана»

Наставник «Ворсклы» – о ничьей сборных Украины и Германии

14 июня 2023, 10:19 |
587
0
Виктор СКРИПНИК: «3:3 – результат для футбольного гурмана»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью сборной Украины с национальной командой Германии (3:3) в товарищеском матче.

– Приятно наблюдать за большим футболом в городе, команде которого я посвятил много лет своей игровой и тренерской карьеры. Кстати, играл на этой арене и против сборной Германии.

– Какая атмосфера царила на стадионе?
– Невыразимо приятно видеть на трибунах большое количество украинских болельщиков с флагами. Дружелюбная атмосфера создавала ощущение настоящего футбольного праздника. В интервью немецким медиа я сказал спасибо принимающей стороне за то, что на эту дату избрали именно украинскую национальную сборную. Болел за украинцев, а счет 3:3, как говорят, результат для футбольного гурмана.

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Виктор Скрипник товарищеские матчи сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Германия - Украина
Источник ФК Ворскла
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