Лука МОДРИЧ: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от Финала четырех Лиги наций и высказался о дальнейшей карьере в национальной сборной.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Все это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в ее составе. Матч против Нидерландов будет тяжелым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своем поле. К счастью, нас поддержат много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – заявил Модрич.

В среду, 14 июня, сборная Хорватии встретиться с командой Нидерландов в полуфинале Лиги наций. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.