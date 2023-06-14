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  4. Лука МОДРИЧ: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной»
Лига наций
14 июня 2023, 08:44 |
783
1

Лука МОДРИЧ: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной»

Хорват поделился планами на будущее

14 июня 2023, 08:44 |
783
1
Лука МОДРИЧ: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от Финала четырех Лиги наций и высказался о дальнейшей карьере в национальной сборной.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Все это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в ее составе. Матч против Нидерландов будет тяжелым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своем поле. К счастью, нас поддержат много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию.

На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», – заявил Модрич.

В среду, 14 июня, сборная Хорватии встретиться с командой Нидерландов в полуфинале Лиги наций. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Хорватии по футболу Лука Модрич
Источник УЕФА
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luceorius
 Молодець Лука. Після катастрофи на Етихаді став дуже обережним щодо оголшення планів на майбутнє.
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