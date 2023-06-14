В среду, 14-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Нидерландов и Хорватии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Кейп». Начало – в 21:45.

Пока большинство европейских сборных готовится к очередным матчам квалификации Евро-2024, четверка лучших команд дивизиона A по итогам цикла Лиги наций разыграет главный трофей.

Нидерланды и Хорватия в последний раз играли друг против друга еще в матче за третье место на чемпионате мира-1998. Тогда сумасшедшая команда во главе с Давором Шукером и Звонимиром Бобаном забрала «бронзу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Нидерланды – Хорватия.

Матч Нидерланды - Хорватия можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.