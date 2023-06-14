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Лига наций
Нидерланды
14.06.2023 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
14 июня 2023, 08:12 | Обновлено 14 июня 2023, 08:15
116
0

Нидерланды – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 июня в 21:45 полуфинал Лиги наций

14 июня 2023, 08:12 | Обновлено 14 июня 2023, 08:15
116
0
Нидерланды – Хорватия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

В среду, 14-го июня, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Нидерландов и Хорватии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Роттердаме (Нидерланды), на поле стадиона «Де Кейп». Начало – в 21:45.

Пока большинство европейских сборных готовится к очередным матчам квалификации Евро-2024, четверка лучших команд дивизиона A по итогам цикла Лиги наций разыграет главный трофей.

Нидерланды и Хорватия в последний раз играли друг против друга еще в матче за третье место на чемпионате мира-1998. Тогда сумасшедшая команда во главе с Давором Шукером и Звонимиром Бобаном забрала «бронзу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Нидерланды – Хорватия.

Матч Нидерланды - Хорватия можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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