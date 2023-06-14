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14 июня 2023, 07:15 | Обновлено 14 июня 2023, 07:18
1179
0

Месси принизил значение для него Золотого мяча

Аргентинец – о своем вероятном новом достижении

14 июня 2023, 07:15 | Обновлено 14 июня 2023, 07:18
1179
0
Месси принизил значение для него Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о значении для него приза лучшему игроку мира по версии французского издания France Football – Золотого мяча, семикратным обладателем которого он является.

«Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент – Кубок мира», – заявил Месси.

Ранее сообщалось, что стала известна дата вручения Золотого мяча-2023.

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Объявлена дата вручения Золотого мяча-2023
Лионель Месси Золотой мяч
Источник Goal.com
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