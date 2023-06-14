Месси принизил значение для него Золотого мяча
Аргентинец – о своем вероятном новом достижении
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о значении для него приза лучшему игроку мира по версии французского издания France Football – Золотого мяча, семикратным обладателем которого он является.
«Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не индивидуальные, а коллективные награды. Самая главная моя награда на данный момент – Кубок мира», – заявил Месси.
Ранее сообщалось, что стала известна дата вручения Золотого мяча-2023.
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