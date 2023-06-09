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09 июня 2023, 13:07 | Обновлено 09 июня 2023, 13:18
493
0

Объявлена дата вручения Золотого мяча-2023

Победитель станет известен 30 октября

09 июня 2023, 13:07 | Обновлено 09 июня 2023, 13:18
493
0
Объявлена дата вручения Золотого мяча-2023
France Football

Французский журнал France Football объявил дату вручения Золотого мяча 2023 года. Церемония состоится в понедельник, 30 октября в Париже.

30 номинантов будут объявлены 6 сентября. В этот же день станут известны 20 претенденток среди женщин, а также кандидаты на приз Льва Яшина лучшему вратарю и трофей Копа лучшему молодому игроку (до 21 года).

В марте главным фаворитом на завоевание Золотого мяча назывался Лионель Месси.

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Золотой мяч France Football
Источник France Football
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