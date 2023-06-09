Объявлена дата вручения Золотого мяча-2023
Победитель станет известен 30 октября
Французский журнал France Football объявил дату вручения Золотого мяча 2023 года. Церемония состоится в понедельник, 30 октября в Париже.
30 номинантов будут объявлены 6 сентября. В этот же день станут известны 20 претенденток среди женщин, а также кандидаты на приз Льва Яшина лучшему вратарю и трофей Копа лучшему молодому игроку (до 21 года).
В марте главным фаворитом на завоевание Золотого мяча назывался Лионель Месси.
🌕✨ Save the date for a special night...— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) June 9, 2023
📍 Théâtre du Châtelet, Paris#ballondor pic.twitter.com/adJBxSohwx
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