Объявлена дата вручения Золотого мяча-2023

Французский журнал France Football объявил дату вручения Золотого мяча 2023 года. Церемония состоится в понедельник, 30 октября в Париже.

30 номинантов будут объявлены 6 сентября. В этот же день станут известны 20 претенденток среди женщин, а также кандидаты на приз Льва Яшина лучшему вратарю и трофей Копа лучшему молодому игроку (до 21 года).

В марте главным фаворитом на завоевание Золотого мяча назывался Лионель Месси.