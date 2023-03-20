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Англия
20 марта 2023, 19:50 | Обновлено 20 марта 2023, 19:52
810
3

Золотой мяч-2023. Предварительным фаворитом считается Месси

Но Холанд и Мбаппе рядом

20 марта 2023, 19:50 | Обновлено 20 марта 2023, 19:52
810
3
Золотой мяч-2023. Предварительным фаворитом считается Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Популярный ресурс Goal.com определил предварительных фаворитов на получение награды Золотой мяч. Лидером сейчас считается 35-летний Лионель Месси, который продолжает сохранять этот статус из-за успеха на ЧМ-2022.

Однако нынешние результаты ПСЖ, который снова не выиграет Лигу чемпионов, могут помешать Месси.

В топ-3 входят бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Отметим в топ-6 двух игроков сенсационного «Наполи»: форварда Виктора Осимхена и хавбека Хвичи Кварацкелии.

Полный рейтинг претендентов на Золотой мяч.

В прошлом году Золотой мяч получил Карим Бензема.

1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Виктор Осимхэн (Наполи)
5. Винисиус Жуниор (Реал)

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Золотой мяч Лионель Месси Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Винисиус Жуниор Хвича Кварацхелия
Источник Goal.com
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Комментарии 3
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andre_lui
Мессі отримав пару "лівих" м'ячів, але в цьому сезоні інтриги нема. Хіба що не вручатимуть як Левандовськи, а так кандидатура одна - Мессі. Можна вже весною давати.
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