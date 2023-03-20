Золотой мяч-2023. Предварительным фаворитом считается Месси

Популярный ресурс Goal.com определил предварительных фаворитов на получение награды Золотой мяч. Лидером сейчас считается 35-летний Лионель Месси, который продолжает сохранять этот статус из-за успеха на ЧМ-2022.

Однако нынешние результаты ПСЖ, который снова не выиграет Лигу чемпионов, могут помешать Месси.

В топ-3 входят бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Отметим в топ-6 двух игроков сенсационного «Наполи»: форварда Виктора Осимхена и хавбека Хвичи Кварацкелии.

Полный рейтинг претендентов на Золотой мяч.

В прошлом году Золотой мяч получил Карим Бензема.

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

4. Виктор Осимхэн (Наполи)

5. Винисиус Жуниор (Реал)