Золотой мяч-2023. Предварительным фаворитом считается Месси
Но Холанд и Мбаппе рядом
Популярный ресурс Goal.com определил предварительных фаворитов на получение награды Золотой мяч. Лидером сейчас считается 35-летний Лионель Месси, который продолжает сохранять этот статус из-за успеха на ЧМ-2022.
Однако нынешние результаты ПСЖ, который снова не выиграет Лигу чемпионов, могут помешать Месси.
В топ-3 входят бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Отметим в топ-6 двух игроков сенсационного «Наполи»: форварда Виктора Осимхена и хавбека Хвичи Кварацкелии.
Полный рейтинг претендентов на Золотой мяч.
В прошлом году Золотой мяч получил Карим Бензема.
1. Лионель Месси (ПСЖ)
2. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
4. Виктор Осимхэн (Наполи)
5. Винисиус Жуниор (Реал)
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