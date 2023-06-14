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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 07:23 | Обновлено 14 июня 2023, 07:30
315
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с защитником на два года

Виталий Еврмаков остается играть в одесском клубе

14 июня 2023, 07:23 | Обновлено 14 июня 2023, 07:30
315
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с защитником на два года
ФК Черноморец. Виталий Ермаков

Защитник Виталий Ермаков продлил контракт с одесским клубом «Черноморец».

Новое соглашение футболиста с одесситами рассчитано до лета 2025 года. Виталий выступает за клуб с лета 2022 года.

В текущем сезоне Ермаков провел 25 матчей и забил три гола, а Черноморец занял 9-е место в УПЛ (35 очков).

Недавно сообщалось, что 31-летним защитником интересуется житомирское «Полесье», новичок УПЛ.

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Черноморец Одесса продление контракта Виталий Ермаков
Источник ФК Черноморец
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