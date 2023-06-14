ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с защитником на два года

Защитник Виталий Ермаков продлил контракт с одесским клубом «Черноморец».

Новое соглашение футболиста с одесситами рассчитано до лета 2025 года. Виталий выступает за клуб с лета 2022 года.

В текущем сезоне Ермаков провел 25 матчей и забил три гола, а Черноморец занял 9-е место в УПЛ (35 очков).

Недавно сообщалось, что 31-летним защитником интересуется житомирское «Полесье», новичок УПЛ.