Украина. Премьер лига14 июня 2023, 07:23 | Обновлено 14 июня 2023, 07:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с защитником на два года
Виталий Еврмаков остается играть в одесском клубе
14 июня 2023, 07:23 | Обновлено 14 июня 2023, 07:30
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Защитник Виталий Ермаков продлил контракт с одесским клубом «Черноморец».
Новое соглашение футболиста с одесситами рассчитано до лета 2025 года. Виталий выступает за клуб с лета 2022 года.
В текущем сезоне Ермаков провел 25 матчей и забил три гола, а Черноморец занял 9-е место в УПЛ (35 очков).
Недавно сообщалось, что 31-летним защитником интересуется житомирское «Полесье», новичок УПЛ.
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