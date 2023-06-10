Украина. Премьер лига10 июня 2023, 12:57 | Обновлено 10 июня 2023, 13:02
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Полесье интересуется защитником Черноморца
У Виталия Ермакова контракт с одесситами до 2025 года
10 июня 2023, 12:57 | Обновлено 10 июня 2023, 13:02
742
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Житомирское «Полесье» интересуется защитником одесского «Черноморца» Виталием Ермаковым.
31-летний футболист имеет контракт с одесситами до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей и забил три гола.
«Полесье» стало чемпионом Первой лиги и вышло в элитный дивизион. «Черноморец» занял девятое место в розыгрыше УПЛ.
Ранее сообщалось, что «Полесье» ведет переговоры о трансферах двух воспитанников «Динамо».
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