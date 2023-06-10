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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 12:57 | Обновлено 10 июня 2023, 13:02
742
1

Полесье интересуется защитником Черноморца

У Виталия Ермакова контракт с одесситами до 2025 года

10 июня 2023, 12:57 | Обновлено 10 июня 2023, 13:02
742
1
Полесье интересуется защитником Черноморца
ФК Черноморец. Виталий Ермаков

Житомирское «Полесье» интересуется защитником одесского «Черноморца» Виталием Ермаковым.

31-летний футболист имеет контракт с одесситами до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей и забил три гола.

«Полесье» стало чемпионом Первой лиги и вышло в элитный дивизион. «Черноморец» занял девятое место в розыгрыше УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Полесье» ведет переговоры о трансферах двух воспитанников «Динамо».

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Полесье Житомир Виталий Ермаков Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
Источник Sportarena
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Gargantua
и того они хотят подписать Чоботенко (уже), Шабанова, Никиту Кравченко, Ермакова...  полностью новая защита
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