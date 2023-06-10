Полесье интересуется защитником Черноморца

Житомирское «Полесье» интересуется защитником одесского «Черноморца» Виталием Ермаковым.

31-летний футболист имеет контракт с одесситами до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провел 25 матчей и забил три гола.

«Полесье» стало чемпионом Первой лиги и вышло в элитный дивизион. «Черноморец» занял девятое место в розыгрыше УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Полесье» ведет переговоры о трансферах двух воспитанников «Динамо».