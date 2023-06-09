Полесье ведет переговоры о трансферах двух воспитанников Динамо
Житомирский клуб после выхода в УПЛ серьезно работает на трансферном рынке
Житомирское Полесье, став победителем Первой лиги, серьезно работает на трансферном рынке и, в частности, над усилением защиты, сообщает ТаТоТаке.
После подписания Сергея Чоботенко руководство житомирского клуба ведет переговоры с еще одним игроком кузнецов. Речь идет о правом защитнике Никите Кравченко, ранее игравшем за Динамо.
Также Полесье заинтересовано в трансфере левогоного центрбека Артема Шабанова, также воспитанника Динамо. Последним клубом 31-летнего защитника был венгерский МОЛ Фехервар, где он играл в последние два сезона.
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