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Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 23:40 | Обновлено 10 июня 2023, 00:05
508
0

Полесье ведет переговоры о трансферах двух воспитанников Динамо

Житомирский клуб после выхода в УПЛ серьезно работает на трансферном рынке

09 июня 2023, 23:40 | Обновлено 10 июня 2023, 00:05
508
0
Полесье ведет переговоры о трансферах двух воспитанников Динамо
ФК Динамо. Артем Шабанов

Житомирское Полесье, став победителем Первой лиги, серьезно работает на трансферном рынке и, в частности, над усилением защиты, сообщает ТаТоТаке.

После подписания Сергея Чоботенко руководство житомирского клуба ведет переговоры с еще одним игроком кузнецов. Речь идет о правом защитнике Никите Кравченко, ранее игравшем за Динамо.

Также Полесье заинтересовано в трансфере левогоного центрбека Артема Шабанова, также воспитанника Динамо. Последним клубом 31-летнего защитника был венгерский МОЛ Фехервар, где он играл в последние два сезона.

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трансферы Полесье Житомир Артем Шабанов трансферы УПЛ Фехервар Колос Ковалевка Никита Кравченко Сергей Чоботенко
Источник ТаТоТаке
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