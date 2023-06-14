Журналист: Бражко следующий сезон проведет в Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что хавбек Владимир Бражко вернется из «Зари» в «Динамо» и следующий сезон гарантированно проведет в киевской команде:

«Кого «Динамо» будет покупать? Как я понимаю, иностранцев не разглядывают. Сейчас речь идет о том, чтобы вернуть Сергея Булецу и Владимира Бражко.

Бражко гарантированно остается в киевском «Динамо» на следующий сезон. По поводу Булецы, если он убедит Луческу, что сможет оказаться полезным для «Динамо» в следующем сезоне, тогда он останется в «Динамо», если нет, то он вернется в Зарю».

Заря арендовала Бражко у «Динамо» до 2024 года, но за киевлянами осталось право досрочно вернуть игрока.