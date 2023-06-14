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Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 04:45 | Обновлено 14 июня 2023, 05:14
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0

Журналист: Бражко следующий сезон проведет в Динамо

По Сергею Булеце решение будет принято после летних сборов

14 июня 2023, 04:45 | Обновлено 14 июня 2023, 05:14
645
0
Журналист: Бражко следующий сезон проведет в Динамо
ФК Заря Луганск. Владимир Бражко

Футбольный журналист Игорь Цыганик сообщил, что хавбек Владимир Бражко вернется из «Зари» в «Динамо» и следующий сезон гарантированно проведет в киевской команде:

«Кого «Динамо» будет покупать? Как я понимаю, иностранцев не разглядывают. Сейчас речь идет о том, чтобы вернуть Сергея Булецу и Владимира Бражко.

Бражко гарантированно остается в киевском «Динамо» на следующий сезон. По поводу Булецы, если он убедит Луческу, что сможет оказаться полезным для «Динамо» в следующем сезоне, тогда он останется в «Динамо», если нет, то он вернется в Зарю».

Заря арендовала Бражко у «Динамо» до 2024 года, но за киевлянами осталось право досрочно вернуть игрока.

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Динамо Киев трансферы аренда игрока Заря Луганск учебно-тренировочные сборы Сергей Булеца трансферы УПЛ Владимир Бражко Игорь Цыганык
Источник Циганик LIVE
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