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  4. ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
ATP
14 июня 2023, 06:35 | Обновлено 14 июня 2023, 06:48
178
0

ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами

Казахстанский теннисист сумел обыграть Давида Гоффена в двух сетах

14 июня 2023, 06:35 | Обновлено 14 июня 2023, 06:48
178
0
ВИДЕО [18+]. Бублик в паузе матча выдал гневную тираду с матами
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Казахстанский теннисист Александр Бублик во время паузы в матче с бельгийцем Давидом Гоффеном выдал гневную тираду с множеством нецензурных слов:

«Е**ная ублюдская удача, я рот её е**л! Это просто пи**ец! Потом мне ещё на**й будут говорить: тренируйся. Идите на**й, пи***асы, все, кто это говорит! Я ваш рот е**л! Тренироваться, чтобы в эту ху**ю потом попадать?! Ублюдки, бл**ь. С**а, я не знаю. Может, меня проклял кто-то, х** его знает! Что это за ху**я вообще? Он во все линии попадает, у меня, на**й, 3 мм в аут на брейкпоинте. Я, бл**ь, в а*уе! Я сижу на этих бл**ских, пи**рских кортах, б***ь, по 7 часов в день. На**й мне это надо?»

Александр Бублик сумел обыграть Давида Гоффена со счетом 7:5, 7:5 и в 1/8 финала турнира ATP 250 в Хертогенбосе сыграет против итальянца Янника Синнера.

ВИДЕО [18+]. Бублик выдал в паузе матча выдал гневную тираду с матами

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Александр Бублик Давид Гоффен ATP Хертогенбос Янник Синнер ненормативная и нецензурная лексика видео
Источник Sport.ua
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