Арсенал надеется избавиться от своей рекордной покупки

Николя Пепе вскоре вернется в «Арсенал» из аренды в «Ницце». Однако в Лондоне на 28-летнего ивуарийского вингера не рассчитывают.

«Арсенал» летом будет искать покупателя на Пепе. В случае, если желающих подписать Пепе не найдется, «Арсенал» может даже расторгнуть контракт с игроком под конец летнего трансферного окна.

Пепе является самым дорогим приобретением в истории «Арсенала». В 2019 году «Канониры» отдали «Лиллю» за вингера 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Пепе 8 голов и 1 ассист в 28 матчах за «Ниццу» во всех турнирах.