Арсенал надеется избавиться от своей рекордной покупки
«Канониры» не рассчитывают на Николя Пепе
Николя Пепе вскоре вернется в «Арсенал» из аренды в «Ницце». Однако в Лондоне на 28-летнего ивуарийского вингера не рассчитывают.
«Арсенал» летом будет искать покупателя на Пепе. В случае, если желающих подписать Пепе не найдется, «Арсенал» может даже расторгнуть контракт с игроком под конец летнего трансферного окна.
Пепе является самым дорогим приобретением в истории «Арсенала». В 2019 году «Канониры» отдали «Лиллю» за вингера 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Пепе 8 голов и 1 ассист в 28 матчах за «Ниццу» во всех турнирах.
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