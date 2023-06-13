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Англия
13 июня 2023, 23:56 | Обновлено 14 июня 2023, 00:24
1465
3

Арсенал надеется избавиться от своей рекордной покупки

«Канониры» не рассчитывают на Николя Пепе

13 июня 2023, 23:56 | Обновлено 14 июня 2023, 00:24
1465
3
Арсенал надеется избавиться от своей рекордной покупки
ФК Ницца. Николя Пепе

Николя Пепе вскоре вернется в «Арсенал» из аренды в «Ницце». Однако в Лондоне на 28-летнего ивуарийского вингера не рассчитывают.

«Арсенал» летом будет искать покупателя на Пепе. В случае, если желающих подписать Пепе не найдется, «Арсенал» может даже расторгнуть контракт с игроком под конец летнего трансферного окна.

Пепе является самым дорогим приобретением в истории «Арсенала». В 2019 году «Канониры» отдали «Лиллю» за вингера 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Пепе 8 голов и 1 ассист в 28 матчах за «Ниццу» во всех турнирах.

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Николя Пепе Арсенал Лондон Ницца трансферы трансферы АПЛ
Источник The Telegraph
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Луганчанин
Купили своего Мудрика.
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+1
Обсервер Влад
Цей хоч 8 голів забив, і то нікому не потрібен. Що тоді про Мудрика говорити, який навіть 1 гол не спромігся забити?...
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0
Gargantua
крепко попали
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0
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