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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал вернул 80-миллионого вингера во Францию
Франция
25 августа 2022, 23:08 |
117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал вернул 80-миллионого вингера во Францию

Николя Пепе будет выступать в «Ницце»

25 августа 2022, 23:08 |
117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал вернул 80-миллионого вингера во Францию
ФК Ницца. Николя Пепе

«Ницца» официально сообщила о подписании вингера «Арсенала» Николя Пепе. Речь идет об аренде до конца сезона.

Пепе возвращается во Францию, где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2019 году он перешел в «Арсенал» из «Ниццы» за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего ивуарийца 3 гола и 6 ассистов в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.

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Источник ФК Ницца
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