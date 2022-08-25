ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал вернул 80-миллионого вингера во Францию

«Ницца» официально сообщила о подписании вингера «Арсенала» Николя Пепе. Речь идет об аренде до конца сезона.

Пепе возвращается во Францию, где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2019 году он перешел в «Арсенал» из «Ниццы» за 80 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету 27-летнего ивуарийца 3 гола и 6 ассистов в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.