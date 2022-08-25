Франция25 августа 2022, 23:08 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал вернул 80-миллионого вингера во Францию
Николя Пепе будет выступать в «Ницце»
25 августа 2022, 23:08 |
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«Ницца» официально сообщила о подписании вингера «Арсенала» Николя Пепе. Речь идет об аренде до конца сезона.
Пепе возвращается во Францию, где и начинал свою профессиональную карьеру. В 2019 году он перешел в «Арсенал» из «Ниццы» за 80 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету 27-летнего ивуарийца 3 гола и 6 ассистов в 23 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.
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