В среду, 14 июня, состоится ответный матч плей-офф УПЛ, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды будет судить Максим Козыряцкий, представляющий город Запорожье.

ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Игра можно будет посмотреть на YouTube-канале ПФЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» - «Ингулец».