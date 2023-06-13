Украина. Премьер лига13 июня 2023, 23:37 | Обновлено 14 июня 2023, 00:25
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ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 июня в 15:00 игру за выход в УПЛ
13 июня 2023, 23:37 | Обновлено 14 июня 2023, 00:25
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В среду, 14 июня, состоится ответный матч плей-офф УПЛ, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды будет судить Максим Козыряцкий, представляющий город Запорожье.
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Игра можно будет посмотреть на YouTube-канале ПФЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» - «Ингулец».
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