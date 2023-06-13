Украина. Премьер лига13 июня 2023, 23:20 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
75
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф за выход в УПЛ ЛНЗ – Ингулец
Игра начнется 14 июня в 15:00
13 июня 2023, 23:20 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
75
0
В среду, 14 июня, состоится ответный матч плей-офф УПЛ, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды будет судить Максим Козыряцкий, представляющий город Запорожье.
ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Игра можно будет посмотреть на YouTube-канале ПФЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» - «Ингулец».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 13 июня 2023, 18:13 18
Дарья оформила вторую топовую победу в карьере
Футбол | 12 июня 2023, 23:59 15
Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке
Футбол | 13.06.2023, 21:49
Футбол | 13.06.2023, 15:55
Футбол | 13.06.2023, 10:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.06.2023, 10:08 26
12.06.2023, 22:46 15
12.06.2023, 20:46 3
12.06.2023, 11:47
12.06.2023, 17:00
12.06.2023, 10:40 2
13.06.2023, 15:53 3
12.06.2023, 10:20 3