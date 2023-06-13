Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч плей-офф за выход в УПЛ ЛНЗ – Ингулец
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 23:20 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
75
0

Где смотреть онлайн матч плей-офф за выход в УПЛ ЛНЗ – Ингулец

Игра начнется 14 июня в 15:00

13 июня 2023, 23:20 | Обновлено 14 июня 2023, 00:26
75
0
Где смотреть онлайн матч плей-офф за выход в УПЛ ЛНЗ – Ингулец
УПЛ

В среду, 14 июня, состоится ответный матч плей-офф УПЛ, в котором будут играть черкасский «ЛНЗ» и петровский «Ингулец». Игра пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды будет судить Максим Козыряцкий, представляющий город Запорожье.

ЛНЗ – Ингулец. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ

Игра можно будет посмотреть на YouTube-канале ПФЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «ЛНЗ» - «Ингулец».

Favbet
Сделать ставку Сделать ставку
По теме:
Верес – Металлург З. Текстовая трансляция матча
ЛНЗ – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Ингулец был, есть и будет»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Ингулец переходные матчи ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Ингулец где смотреть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Теннис | 13 июня 2023, 18:13 18
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме
Снигур в статусе лаки-лузера обыграла 10-ю ракетку мира в Ноттингеме

Дарья оформила вторую топовую победу в карьере

Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Футбол | 12 июня 2023, 23:59 15
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии
Лев матча. Определен лучший игрок сборной Украины в игре против Германии

Вингер сине-желтых Виктор Цыганков оформил дубль в товарищеском поединке

Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф
Футбол | 13.06.2023, 21:49
Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф
Нет – матчам агресора. УАФ выступила против проведения игры Катара и рф
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Футбол | 13.06.2023, 15:55
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Шевченко бегал по сборной и рассказывал, какой я плохой»
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Футбол | 13.06.2023, 10:31
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
«Сине-желтый плащ». Жирона в восторге от Цыганкова в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
Известна заявка сборной Украины на матч с Германией
12.06.2023, 10:08 26
Футбол
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 15
Футбол
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
Надаль впервые за 20 лет покинул первую сотню мирового рейтинга
12.06.2023, 11:47
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
12.06.2023, 17:00
Футбол
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса современности
12.06.2023, 10:40 2
Бокс
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
Гвоздик прокомментировал позицию Ломаченко по поводу российского вторжения
13.06.2023, 15:53 3
Бокс
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности