Алекс ВЕЛИКИХ: «Сикан может быть интересен в Италии и Германии»

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua поделился своим мнением по будущего форварда «Шахтера» Даниила Сикана:

«В прошлом сезоне ожидал большего от Даниила. Думал, что он станет основным форвардом «Шахтера». Но поначалу проиграл конкуренцию Траоре. А зимой еще в команде появился Келси.

По своим характеристикам он может быть интересен в Италии и Германии. Я не знаю его личностных качеств. Но не думаю, что он готов и может играть в ведущих клубах Италии. Любой середняк, аутсайдер может перезапустить карьеру Даниила. Вопрос цены и желания «Шахтера» отпустить игрока».