Алекс ВЕЛИКИХ: «Сикан может быть интересен в Италии и Германии»
Скаут – о будущем форварда «Шахтера»
Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua поделился своим мнением по будущего форварда «Шахтера» Даниила Сикана:
«В прошлом сезоне ожидал большего от Даниила. Думал, что он станет основным форвардом «Шахтера». Но поначалу проиграл конкуренцию Траоре. А зимой еще в команде появился Келси.
По своим характеристикам он может быть интересен в Италии и Германии. Я не знаю его личностных качеств. Но не думаю, что он готов и может играть в ведущих клубах Италии. Любой середняк, аутсайдер может перезапустить карьеру Даниила. Вопрос цены и желания «Шахтера» отпустить игрока».
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