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  4. Алекс ВЕЛИКИХ: «Сикан может быть интересен в Италии и Германии»
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 22:13 |
347
1

Алекс ВЕЛИКИХ: «Сикан может быть интересен в Италии и Германии»

Скаут – о будущем форварда «Шахтера»

13 июня 2023, 22:13 |
347
1
Алекс ВЕЛИКИХ: «Сикан может быть интересен в Италии и Германии»
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua поделился своим мнением по будущего форварда «Шахтера» Даниила Сикана:

«В прошлом сезоне ожидал большего от Даниила. Думал, что он станет основным форвардом «Шахтера». Но поначалу проиграл конкуренцию Траоре. А зимой еще в команде появился Келси.

По своим характеристикам он может быть интересен в Италии и Германии. Я не знаю его личностных качеств. Но не думаю, что он готов и может играть в ведущих клубах Италии. Любой середняк, аутсайдер может перезапустить карьеру Даниила. Вопрос цены и желания «Шахтера» отпустить игрока».

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Алекс Великих
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
слабо верится. ключевое слово "може бути цікавим" А може ж і не бути....
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