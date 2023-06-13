Бенитес может возглавить аутсайдера Серии А

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес может нынешним летом возглавить «Салернитану». Об этом сообщают итальянские СМИ. С февраля текущего года «Салернитану» возглавляет Паулу Соуза.

Бенитес остается без работы с января 2022 года, когда он был уволен из «Эвертона». Ранее сообщалось о том, что он находится в шорт-листе «Наполи».

63-летний испанец уже имеет опыт работы в Серии А. В 2010 году он проработал полсезона с «Интером», а в 2013 – 2015 годах возглавлял «Наполи».