Италия13 июня 2023, 21:31 |
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Бенитес может возглавить аутсайдера Серии А
Испанца хочет пригласить «Салернитана»
13 июня 2023, 21:31 |
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Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес может нынешним летом возглавить «Салернитану». Об этом сообщают итальянские СМИ. С февраля текущего года «Салернитану» возглавляет Паулу Соуза.
Бенитес остается без работы с января 2022 года, когда он был уволен из «Эвертона». Ранее сообщалось о том, что он находится в шорт-листе «Наполи».
63-летний испанец уже имеет опыт работы в Серии А. В 2010 году он проработал полсезона с «Интером», а в 2013 – 2015 годах возглавлял «Наполи».
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