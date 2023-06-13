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Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 21:13 |
251
2

Скаут: «Летом трансфер Матвиенко в Брайтон может состояться»

Алекс Великих – о будущем защитника «Шахтера»

13 июня 2023, 21:13 |
251
2
Скаут: «Летом трансфер Матвиенко в Брайтон может состояться»
Footboom. Алекс Великих

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua оценил шансы защитника «Шахтера» Николая Матвиенко летом перейти в «Брайтон»:

«Матвиенко уже долгое время находится на карандаше команд из Европы. Еще в 2017 году предложение делал «Эмполи». Я не считаю, что его выступления в «Шахтере» были идеальными. Были спады и подъемы.

Если рассматривать переход, то только в тренерском ключе. Де Дзерби хорошо знает Николая по совместной работе в Украине. В игре Де Дзерби Матвиенко может играть важную роль. Для этого игрока важно попасть к тренеру, который его знает и хочет подписать. Поэтому летом у этого перехода есть шансы состояться».

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Алекс Великих Николай Матвиенко Шахтер Донецк Брайтон трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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zhyr
його вже років 5 продають
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+1
Александр Мельничук
Вчора він сам собі закрив дорогу....
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0
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