Скаут: «Летом трансфер Матвиенко в Брайтон может состояться»
Алекс Великих – о будущем защитника «Шахтера»
Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua оценил шансы защитника «Шахтера» Николая Матвиенко летом перейти в «Брайтон»:
«Матвиенко уже долгое время находится на карандаше команд из Европы. Еще в 2017 году предложение делал «Эмполи». Я не считаю, что его выступления в «Шахтере» были идеальными. Были спады и подъемы.
Если рассматривать переход, то только в тренерском ключе. Де Дзерби хорошо знает Николая по совместной работе в Украине. В игре Де Дзерби Матвиенко может играть важную роль. Для этого игрока важно попасть к тренеру, который его знает и хочет подписать. Поэтому летом у этого перехода есть шансы состояться».
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