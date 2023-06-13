Скаут: «Летом трансфер Матвиенко в Брайтон может состояться»

Скаут Алекс Великих в интервью Sport.ua оценил шансы защитника «Шахтера» Николая Матвиенко летом перейти в «Брайтон»:

«Матвиенко уже долгое время находится на карандаше команд из Европы. Еще в 2017 году предложение делал «Эмполи». Я не считаю, что его выступления в «Шахтере» были идеальными. Были спады и подъемы.

Если рассматривать переход, то только в тренерском ключе. Де Дзерби хорошо знает Николая по совместной работе в Украине. В игре Де Дзерби Матвиенко может играть важную роль. Для этого игрока важно попасть к тренеру, который его знает и хочет подписать. Поэтому летом у этого перехода есть шансы состояться».