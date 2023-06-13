Италия13 июня 2023, 19:24 |
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Греческий бизнесмен может приобрести Монцу
Вчера владелец «Монцы» Сильвио Берлускони скончался
13 июня 2023, 19:24 |
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Клуб Серии А «Монца» может в ближайшее время сменить владельца. Вчера президент клуба Сильвио Берлускони умел в возрасте 86 лет.
В приобретении «Монцы» заинтересован греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис. При чем, переговоры о приобретении клуба он начал вести еще до смерти Берлускони с самим владельцем клуба.
Для Маринакиса футбольный рынок не является новым. Он уже владеет греческим «Олимпиакосом» и клубом АПЛ «Ноттингем Форест».
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