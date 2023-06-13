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Италия
13 июня 2023, 19:24 |
326
0

Греческий бизнесмен может приобрести Монцу

Вчера владелец «Монцы» Сильвио Берлускони скончался

13 июня 2023, 19:24 |
326
0
Греческий бизнесмен может приобрести Монцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвангелос Маринакис

Клуб Серии А «Монца» может в ближайшее время сменить владельца. Вчера президент клуба Сильвио Берлускони умел в возрасте 86 лет.

В приобретении «Монцы» заинтересован греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис. При чем, переговоры о приобретении клуба он начал вести еще до смерти Берлускони с самим владельцем клуба.

Для Маринакиса футбольный рынок не является новым. Он уже владеет греческим «Олимпиакосом» и клубом АПЛ «Ноттингем Форест».

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Монца Сильвио Берлускони Эвангелос Маринакис
Источник Corriere dello Sport
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