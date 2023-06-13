Греческий бизнесмен может приобрести Монцу

Клуб Серии А «Монца» может в ближайшее время сменить владельца. Вчера президент клуба Сильвио Берлускони умел в возрасте 86 лет.

В приобретении «Монцы» заинтересован греческий бизнесмен Эвангелос Маринакис. При чем, переговоры о приобретении клуба он начал вести еще до смерти Берлускони с самим владельцем клуба.

Для Маринакиса футбольный рынок не является новым. Он уже владеет греческим «Олимпиакосом» и клубом АПЛ «Ноттингем Форест».