Шевченко сыграет в Королевской лиге Пике
Бывший «Милана» и сборной Украины сыграет за команду Ultimate Mostoles
Бывший игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча 2004» Андрей Шевченко присоединился к Королевской лиге Жерара Пике.
Украинец сыграет за команду Ultimate Mostoles, которая занимают восьмое место в Лиге после шести туров летнего блока. Дебют Андрея должен состояться 18 июня в матче с Rayo de Barcelona.
Ранее сообщалось, что в Королевской лиге Пике сыграет Роналдиньо.
Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые с центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.
В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.
🦁 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤 𝙖 𝙇𝙖 𝙈𝙤𝙨𝙩𝙤𝙡𝙚𝙩𝙖 🖤 pic.twitter.com/lvQScZrpdl— Ultimate Móstoles (@UltMostoles) June 12, 2023
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