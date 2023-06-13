Шевченко сыграет в Королевской лиге Пике

Бывший игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча 2004» Андрей Шевченко присоединился к Королевской лиге Жерара Пике.

Украинец сыграет за команду Ultimate Mostoles, которая занимают восьмое место в Лиге после шести туров летнего блока. Дебют Андрея должен состояться 18 июня в матче с Rayo de Barcelona.

Ранее сообщалось, что в Королевской лиге Пике сыграет Роналдиньо.

Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые с центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.

В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.