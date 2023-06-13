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Испания
13 июня 2023, 18:35 | Обновлено 13 июня 2023, 18:46
1223
2

Шевченко сыграет в Королевской лиге Пике

Бывший «Милана» и сборной Украины сыграет за команду Ultimate Mostoles

13 июня 2023, 18:35 | Обновлено 13 июня 2023, 18:46
1223
2
Шевченко сыграет в Королевской лиге Пике
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший игрок «Милана» и обладатель «Золотого мяча 2004» Андрей Шевченко присоединился к Королевской лиге Жерара Пике.

Украинец сыграет за команду Ultimate Mostoles, которая занимают восьмое место в Лиге после шести туров летнего блока. Дебют Андрея должен состояться 18 июня в матче с Rayo de Barcelona.

Ранее сообщалось, что в Королевской лиге Пике сыграет Роналдиньо.

Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые с центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.

В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.

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Королевская лига Андрей Шевченко Жерар Пике
Источник Twitter
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Комментарии 2
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nivavn
А що, Королівська вже придбала собі лігу? Коли вони встигають...
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0
Роман Романченков
Погрався у волонтера та патріота, пора і за справжню справу братися ... Королівська ліга Піке...хулі🤷
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0
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