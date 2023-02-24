Дебют – в воскресенье. Роналдиньо сыграет в Королевской лиге Пике
Обладатель «Золотого мяча 2005» снова покажет футбольное мастерство
Бывший лидер «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча 2005» Роналдиньо присоединился к Королевской лиге Жерара Пике. Легендарный бразилец вступает в клуб «Порсинос», который возглавляет испанский стример и создатель контента Ибай Льянос.
Роналдиньо может дебютировать за «Порчинос» 26 февраля в матче против «Пио». Пока неясно, будет ли это разовое выступления или договоренность на постоянной основе.
Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые из центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.
Известно, что бывшая звезда мадридского «Реала» Иско, ставший свободным агентом, отклонил предложение принять участие в турнире. В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.
Роналдиньо вернулся в Барселону после того, как его сын Жоао Мендес подписал контракт с его бывшим клубом.
RONALDINHO x PORCINOS FC. @PorcinosFC pic.twitter.com/AE5DVH5o1V— Ibai (@IbaiLlanos) February 23, 2023
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