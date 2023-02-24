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Испания
24 февраля 2023, 18:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:04
648
0

Дебют – в воскресенье. Роналдиньо сыграет в Королевской лиге Пике

Обладатель «Золотого мяча 2005» снова покажет футбольное мастерство

24 февраля 2023, 18:15 | Обновлено 24 февраля 2023, 19:04
648
0
Дебют – в воскресенье. Роналдиньо сыграет в Королевской лиге Пике
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Бывший лидер «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча 2005» Роналдиньо присоединился к Королевской лиге Жерара Пике. Легендарный бразилец вступает в клуб «Порсинос», который возглавляет испанский стример и создатель контента Ибай Льянос.

Роналдиньо может дебютировать за «Порчинос» 26 февраля в матче против «Пио». Пока неясно, будет ли это разовое выступления или договоренность на постоянной основе.

Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые из центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.

Известно, что бывшая звезда мадридского «Реала» Иско, ставший свободным агентом, отклонил предложение принять участие в турнире. В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.

Роналдиньо вернулся в Барселону после того, как его сын Жоао Мендес подписал контракт с его бывшим клубом.

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Источник Sport Bible
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