Дебют – в воскресенье. Роналдиньо сыграет в Королевской лиге Пике

Бывший лидер «Барселоны» и обладатель «Золотого мяча 2005» Роналдиньо присоединился к Королевской лиге Жерара Пике. Легендарный бразилец вступает в клуб «Порсинос», который возглавляет испанский стример и создатель контента Ибай Льянос.

Роналдиньо может дебютировать за «Порчинос» 26 февраля в матче против «Пио». Пока неясно, будет ли это разовое выступления или договоренность на постоянной основе.

Королевская лига имеет много причудливы правил, которые включают неограниченные замены, исключения за получение желтых и красных карточек и пенальти, выполняемые из центра поля. Лига имеет среднюю аудиторию в 7 миллионов зрителей на платформе Twitch.

Известно, что бывшая звезда мадридского «Реала» Иско, ставший свободным агентом, отклонил предложение принять участие в турнире. В качестве 12-го игрока в Королевской лиге выступали Серхио Агуэро, Икер Касильяс, Хавьер Эрнандес и Жоан Капдевила.

Роналдиньо вернулся в Барселону после того, как его сын Жоао Мендес подписал контракт с его бывшим клубом.