Скаут: «Игра Мудрика в Челси не станет антирекламой для украинских игроков»

Известный скаут Алекс Великих не считает, что на этот момент не очень успешный трансфер Михаила Мудрика в «Челси» повлияет на интерес европейских клубов к украинским футболистам.

– Зимой Михаил Мудрик перешел за рекордные деньги в «Челси». У него не все выходит. Не станет ли это антирекламой для украинских футболистов?

– Нет. Мы не можем назвать ни одного футболиста «Челси», который мог бы занести себе в актив прошлый сезон.

Михаил пришел зимой с другими футболистами, пришедшими за большие деньги. Трудно было объединить их в одну команду. Игроки с амбициями, но без опыта. Первые полгода ушли на адаптацию к новой стране и клубу. Я не могу сказать, что английский футбол и «Челси» максимально подходят для Мудрика. Если он проведет сборы с командой, то в новом сезоне может оказаться уже другим игроком. Если не получится, никаких проблем с арендой не будет.



– Писали, что «Ювентус» и «Севилья» проявляют интерес к Михаилу. Летом аренда возможна?

– «Ювентус» следил за Мудриком долгое время. У меня были надежды на переход. Я считаю, что Испания и Италия – более подходящие чемпионаты для Михаила. Игрок подобного стиля Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне стал лучшим игроком Серии А. Он пришел не из топ-чемпионата и сразу смог заиграть. Мудрик мог бы составить ему конкуренцию.

Испанский чемпионат еще больше подходит Михаилу. Там тактически игра совсем другая. Меньше игры в середине поля и акценты на флангах, где есть пространство. Рамон Мончи следил за Мудриком, когда он был еще молодым. Я не исключаю, что его идеи вокруг Мудрика были еще в Риме и перевезены в Севилью. В финансовых возможностях этим клубам невозможно тягаться с «Челси».

Если английский клуб расценит, что Мудрик пока не готов успешно играть в АПЛ, возможна аренда. Не исключаю, что это может быть «Севилья». Знаю, что не только андалузцы были заинтересованы в приобретении, а сейчас в аренде Михаила в Испании.