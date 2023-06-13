Ролан Гаррос13 июня 2023, 16:56 |
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ВИДЕО. Топ-5 безумных ударов Свёнтек на Ролан Гаррос 2023
Польская теннисистка в третий раз взяла титул на кортах Парижа
13 июня 2023, 16:56 |
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10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором первая ракетка мира полька Ига Свёнтек переиграла чешку Каролину Мухову.
Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года, выиграв 28 из 30 матчей за все время выступлений на кортах турнира.
Вашему вниманию 5 лучших ударов Иги Свёнтек на Ролан Гаррос, которые привели ее к общей победе в этом году.
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