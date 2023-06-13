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  4. ВИДЕО. Топ-5 безумных ударов Свёнтек на Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
13 июня 2023, 16:56 |
85
0

ВИДЕО. Топ-5 безумных ударов Свёнтек на Ролан Гаррос 2023

Польская теннисистка в третий раз взяла титул на кортах Парижа

13 июня 2023, 16:56 |
85
0
ВИДЕО. Топ-5 безумных ударов Свёнтек на Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором первая ракетка мира полька Ига Свёнтек переиграла чешку Каролину Мухову.

Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года, выиграв 28 из 30 матчей за все время выступлений на кортах турнира.

Вашему вниманию 5 лучших ударов Иги Свёнтек на Ролан Гаррос, которые привели ее к общей победе в этом году.

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Ига Свёнтек Ролан Гаррос 2023 видео
Источник Sport.ua
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