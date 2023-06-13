ВИДЕО. Топ-5 безумных ударов Свёнтек на Ролан Гаррос 2023

10 июня состоялся финал Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором первая ракетка мира полька Ига Свёнтек переиграла чешку Каролину Мухову.

Свёнтек добыла третий титул на кортах Ролан Гаррос за последние четыре года, выиграв 28 из 30 матчей за все время выступлений на кортах турнира.

Вашему вниманию 5 лучших ударов Иги Свёнтек на Ролан Гаррос, которые привели ее к общей победе в этом году.