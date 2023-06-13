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Италия
13 июня 2023, 15:05 | Обновлено 13 июня 2023, 15:27
75
0

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Берлускони поразил меня количеством идей»

Наставник «Ювентуса» – о смерти бывшего владельца «Милана»

13 июня 2023, 15:05 | Обновлено 13 июня 2023, 15:27
75
0
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Берлускони поразил меня количеством идей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мое первое воспоминание о президенте Берлускони связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет!

Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», - сказал Аллегри.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

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Массимилиано Аллегри Ювентус Милан Сильвио Берлускони
Источник Sport Mediaset
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