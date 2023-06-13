Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Берлускони поразил меня количеством идей»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

«Мое первое воспоминание о президенте Берлускони связано с тем, как я впервые встретился с ним в «Миланелло»: тогда во время нашей беседы он меня очень поразил, когда рассказал, сколько проектов и идей у него в голове. Чтобы воплотить их в жизнь, он должен был дожить по крайней мере до 120 лет!

Отдавая дань уважения ему в этот день великой боли, я хотел бы подчеркнуть его великую харизму и его видение мира, которое не имело границ. Уверенный и чрезвычайно позитивный в планировании будущего», - сказал Аллегри.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.