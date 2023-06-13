Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Браим ДИАС: «В Милане я стал более зрелым игроком»
Италия
13 июня 2023, 14:49 | Обновлено 13 июня 2023, 15:03
104
0

Браим ДИАС: «В Милане я стал более зрелым игроком»

Хавбек «Реала» – об опыте, полученном в аренде

13 июня 2023, 14:49 | Обновлено 13 июня 2023, 15:03
104
0
Браим ДИАС: «В Милане я стал более зрелым игроком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас оценил проведенные три года в аренде в составе «Милана». Напомним, в составе этой команды испанец в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Италии.

«Три года в «Милане» пошли мне на пользу, в этом клубе я стал более зрелым футболистом. Я стал лучше как на поле, так и за его пределами. Вы увидите, я покаже большое желание добиться успеха в «Реале». Именно поэтому я согласился вернуться в лучшую команду мира», – заявил Диас.

В последнем сезоне Серии А Диас отметился 6 голами и 7 голевыми передачами. Это индивидуальный рекорд результативности для Браима.

По теме:
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Берлускони поразил меня количеством идей»
Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»
ФОТО. Рюдигер тепло поздоровался с Трубиным и Луниным перед матчем
Браим Диас Реал Мадрид Милан
Источник Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва
Футбол | 13 июня 2023, 10:51 3
ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва
ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва

«Записки украинского болельщика» – об игре Германия – Украина

Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Футбол | 12.06.2023, 21:57
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
Сергей РЕБРОВ: «Украина могла забивать даже больше, создали достаточно»
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Футбол | 13.06.2023, 11:30
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Футбол | 12.06.2023, 18:00
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Германия – Украина. Стали известны стартовые составы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
Тедди АТЛАС: «Этих двух судей нужно судить за их более близкое решение»
11.06.2023, 08:19 3
Бокс
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
ФОТО. Украинские фанаты поблагодарили Германию за танки Леопард
12.06.2023, 20:46 3
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
12.06.2023, 07:59
Теннис
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
13.06.2023, 07:04 38
Футбол
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 32
Футбол
Реал нашел в Баварии замену Бензема
Реал нашел в Баварии замену Бензема
12.06.2023, 04:03 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности