Браим ДИАС: «В Милане я стал более зрелым игроком»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас оценил проведенные три года в аренде в составе «Милана». Напомним, в составе этой команды испанец в сезоне-2021/22 выиграл чемпионат Италии.

«Три года в «Милане» пошли мне на пользу, в этом клубе я стал более зрелым футболистом. Я стал лучше как на поле, так и за его пределами. Вы увидите, я покаже большое желание добиться успеха в «Реале». Именно поэтому я согласился вернуться в лучшую команду мира», – заявил Диас.

В последнем сезоне Серии А Диас отметился 6 голами и 7 голевыми передачами. Это индивидуальный рекорд результативности для Браима.