Испания10 июня 2023, 15:21 | Обновлено 10 июня 2023, 15:28
286
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ОФИЦИАЛЬНО. Браим Диас вернулся в Реал
Полузащитник продлил соглашение со «сливочными» до лета 2027 года
10 июня 2023, 15:21 | Обновлено 10 июня 2023, 15:28
286
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Мадридский «Реал» объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса. Ранее футболист выступал за «Милан».
Браим Диас является воспитанником «Реала», но последние три сезона он провел в аренде в Серии А в «Милане».
Полузащитник продлил соглашение с «Реалом» до лета 2027 года. Диас пополнил состав «королевского» клуба в 2019 году.
Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Диас провел 33 матча за «Милан», забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.
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