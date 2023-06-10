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Испания
10 июня 2023, 15:21 | Обновлено 10 июня 2023, 15:28
286
0

ОФИЦИАЛЬНО. Браим Диас вернулся в Реал

Полузащитник продлил соглашение со «сливочными» до лета 2027 года

10 июня 2023, 15:21 | Обновлено 10 июня 2023, 15:28
286
0
ОФИЦИАЛЬНО. Браим Диас вернулся в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Мадридский «Реал» объявил о возвращении полузащитника Браима Диаса. Ранее футболист выступал за «Милан».

Браим Диас является воспитанником «Реала», но последние три сезона он провел в аренде в Серии А в «Милане».

Полузащитник продлил соглашение с «Реалом» до лета 2027 года. Диас пополнил состав «королевского» клуба в 2019 году.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Диас провел 33 матча за «Милан», забил 6 голов и сделал 7 голевых передач.

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Браим Диас Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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