Александр ПИХАЛЕНОК: «Украина могла победить, но немцы нас дожали»
Команды выдали яркую ничью
Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок оценил ничью 3:3 в контрольном матче против Германии.
«Тяжелый матч против гранда мирового футбола. Мы выполнили установки тренера, но, к сожалению, в конце немцы где-то нас дожали и сравняли. После быстрого гола соперника мы успокоились и у нас пошла игра, забили два мяча».
«Могли побеждать, но пропустили в концовке. Будем работать дальше, впереди два официальных матча», — сказал Пихаленок.
Далее команда сыграет против Северной Македонии и Мальты в рамках отбора Евро-2024.
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