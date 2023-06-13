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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Украина могла победить, но немцы нас дожали»
Чемпионат Европы
13 июня 2023, 14:50 |
275
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Украина могла победить, но немцы нас дожали»

Команды выдали яркую ничью

13 июня 2023, 14:50 |
275
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Украина могла победить, но немцы нас дожали»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок оценил ничью 3:3 в контрольном матче против Германии.

«Тяжелый матч против гранда мирового футбола. Мы выполнили установки тренера, но, к сожалению, в конце немцы где-то нас дожали и сравняли. После быстрого гола соперника мы успокоились и у нас пошла игра, забили два мяча».

«Могли побеждать, но пропустили в концовке. Будем работать дальше, впереди два официальных матча», — сказал Пихаленок.

Далее команда сыграет против Северной Македонии и Мальты в рамках отбора Евро-2024.

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Александр Пихаленок сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола
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