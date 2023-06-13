Александр ПИХАЛЕНОК: «Украина могла победить, но немцы нас дожали»

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок оценил ничью 3:3 в контрольном матче против Германии.

«Тяжелый матч против гранда мирового футбола. Мы выполнили установки тренера, но, к сожалению, в конце немцы где-то нас дожали и сравняли. После быстрого гола соперника мы успокоились и у нас пошла игра, забили два мяча».

«Могли побеждать, но пропустили в концовке. Будем работать дальше, впереди два официальных матча», — сказал Пихаленок.

Далее команда сыграет против Северной Македонии и Мальты в рамках отбора Евро-2024.