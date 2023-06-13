Виктор Цыганков стал автором первого испанского дубля в сборной Украины

Героем поединка с Германией (3:3) стал Виктор Цыганков, дважды поразивший ворота бундестима. При этом 25-й летний хавбек испанской «Жироны» стал футболистом 5-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали по два мяча за игру в рядах сборной Украины.

Для Цыганкова это уже второй дубль за национальную дружину. 7 июня 2019 года он поставил два автографа в воротах сборной Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы во Львове (5:0). К слову, более одного дубля ранее удавалось сделать только 8 игрокам украинской сборной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Счет Италия 07.10.2000 ЧМ Андрей ШЕВЧЕНКО Милан Армения 3:2 (г) россия 17.10.2007 ЧЕ Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак М Фареры 5:0 (д) Германия 02.09.2017 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Боруссия Д Турция 2:0 (д) Англия 07.06.2021 ТМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Кипр 4:0 (д) Испания 12.06.2023 ТМ Виктор ЦЫГАНКОВ Жирона Германия 3:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.