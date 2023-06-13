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  4. Виктор Цыганков стал автором первого испанского дубля в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 14:24 | Обновлено 13 июня 2023, 14:27
643
2

Виктор Цыганков стал автором первого испанского дубля в сборной Украины

По два мяча за игру забивали за нашу команду представители 5 зарубежных лиг

13 июня 2023, 14:24 | Обновлено 13 июня 2023, 14:27
643
2
Виктор Цыганков стал автором первого испанского дубля в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Героем поединка с Германией (3:3) стал Виктор Цыганков, дважды поразивший ворота бундестима. При этом 25-й летний хавбек испанской «Жироны» стал футболистом 5-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали по два мяча за игру в рядах сборной Украины.

Для Цыганкова это уже второй дубль за национальную дружину. 7 июня 2019 года он поставил два автографа в воротах сборной Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы во Львове (5:0). К слову, более одного дубля ранее удавалось сделать только 8 игрокам украинской сборной.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные дубли представителей зарубежных лиг за сборную Украины

Страна

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Италия

07.10.2000

ЧМ

Андрей ШЕВЧЕНКО

Милан

Армения

3:2 (г)

россия

17.10.2007

ЧЕ

Максим КАЛИНИЧЕНКО

Спартак М

Фареры

5:0 (д)

Германия

02.09.2017

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Боруссия Д

Турция

2:0 (д)

Англия

07.06.2021

ТМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Кипр

4:0 (д)

Испания

12.06.2023

ТМ

Виктор ЦЫГАНКОВ

Жирона

Германия

3:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Виктор Цыганков сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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