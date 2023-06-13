Виктор Цыганков стал автором первого испанского дубля в сборной Украины
По два мяча за игру забивали за нашу команду представители 5 зарубежных лиг
Героем поединка с Германией (3:3) стал Виктор Цыганков, дважды поразивший ворота бундестима. При этом 25-й летний хавбек испанской «Жироны» стал футболистом 5-й зарубежной лиги, чьи полпреды забивали по два мяча за игру в рядах сборной Украины.
Для Цыганкова это уже второй дубль за национальную дружину. 7 июня 2019 года он поставил два автографа в воротах сборной Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы во Львове (5:0). К слову, более одного дубля ранее удавалось сделать только 8 игрокам украинской сборной.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные дубли представителей зарубежных лиг за сборную Украины
|
Страна
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Италия
|
07.10.2000
|
ЧМ
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Милан
|
Армения
|
3:2 (г)
|
россия
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО
|
Спартак М
|
Фареры
|
5:0 (д)
|
Германия
|
02.09.2017
|
ЧМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Боруссия Д
|
Турция
|
2:0 (д)
|
Англия
|
07.06.2021
|
ТМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Кипр
|
4:0 (д)
|
Испания
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Жирона
|
Германия
|
3:3 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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