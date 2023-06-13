Олег ФЕДОРЧУК: «У Петракова не было авторитета»
Украинский тренер сравнил экс-наставника сборной с Ребровым и Шевченко
Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о трех последних наставниках сборной Украины, выделив особенности Александра Петракова.
«У Петракова была совсем другая ситуация, чем у Реброва и Шевченко. Он не имел авторитета и такой большой игровой карьеры. Даже на уровне молодежи он ставил лишь на результат, чтобы поднять свою репутацию.
То же самое и в главной сборной, каждый матч был как последний. Постоянно нервничал, «шарахался», то играл в три центральных защитника, то в два.
У Шевченко было иначе. Он мог позволить себе заниматься построением командной игры. Ребров тоже не будет спешить. Он достаточно весомая фигура в нашем футболе», - сказал Федорчук.
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