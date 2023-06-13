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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 14:15 | Обновлено 13 июня 2023, 14:20
1381
0

Олег ФЕДОРЧУК: «У Петракова не было авторитета»

Украинский тренер сравнил экс-наставника сборной с Ребровым и Шевченко

13 июня 2023, 14:15 | Обновлено 13 июня 2023, 14:20
1381
0
Олег ФЕДОРЧУК: «У Петракова не было авторитета»
FanDay. Олег Федорчук

Футбольный эксперт и тренер Олег Федорчук высказался о трех последних наставниках сборной Украины, выделив особенности Александра Петракова.

«У Петракова была совсем другая ситуация, чем у Реброва и Шевченко. Он не имел авторитета и такой большой игровой карьеры. Даже на уровне молодежи он ставил лишь на результат, чтобы поднять свою репутацию.

То же самое и в главной сборной, каждый матч был как последний. Постоянно нервничал, «шарахался», то играл в три центральных защитника, то в два.

У Шевченко было иначе. Он мог позволить себе заниматься построением командной игры. Ребров тоже не будет спешить. Он достаточно весомая фигура в нашем футболе», - сказал Федорчук.

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Олег Федорчук Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Александр Петраков
Источник Украинский футбол
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