Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко важен для сборной, как Месси для Аргентины»
Чемпионат Европы
13 июня 2023, 12:58 | Обновлено 13 июня 2023, 13:01
422
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко важен для сборной, как Месси для Аргентины»

Эксперт выделил ключевых игроков сборной Украины после матча с Германией

13 июня 2023, 12:58 | Обновлено 13 июня 2023, 13:01
422
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко важен для сборной, как Месси для Аргентины»
УАФ. Андрей Ярмоленко

Известный украинский футбольный тренер Олег Федорчук назвал двоих игроков сборной Украины, которые являются чрезвычайно важными для нашей национальной команды.

Специалист считает, что Андрей Ярмоленко уже не вытягивает уровень сборной Украины, но является важным исполнителем для «сине-желтых».

«Такие игроки нужны в команде ради настроения в раздевалке и ради их лидерских качеств. Он важен для команды примерно, как Месси для Аргентины. Символ и лидер сборной.

Также Федорчук выделил Тараса Степаненко, которому не видит альтернативы в опорной зоне.

«Как и Степаненко, с той разницей, что Тарас пока прекрасно отрабатывает на поле. Игра с Германией в очередной раз показала, что он с отрывом лучший у нас на этой позиции», – сказал Федорчук.

По теме:
Антонио Рюдигер стал автором юбилейного автогола
Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Валерий КРИВЕНЦОВ: «В сборной Украины все будет по-новому»
Олег Федорчук Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Футбол | 13 июня 2023, 11:30 4
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара

Семья Глейзеров уходит с «Олд Траффорд»

ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
Футбол | 12 июня 2023, 17:00 0
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты

Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня

Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Футбол | 13.06.2023, 12:03
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Плохое настроение перед ЧЕ. Реакция немецких СМИ на матч Германия – Украина
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Футбол | 12.06.2023, 21:01
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Не выдержали. Украина сыграла вничью с Германией
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12.06.2023, 21:35
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Германия – Украина – 3:3. Ничейный дебют Реброва. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vazazh
Да ярмо на шее сборной. На пенсии его, а не в сборную.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
Рекорд Джоковича, 3-й титул Свёнтек, судороги Алькараса и успех Свитолиной
12.06.2023, 10:20 3
Теннис
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
Источник: новый коуч Челси Почеттино шокирован решением Мудрика
12.06.2023, 22:46 18
Футбол
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
ВИДЕО. У фаната пытались отобрать флаг Украины на финале Лиги чемпионов
11.06.2023, 15:45 32
Футбол
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
Четыре клуба возвращаются в Первую лигу после годичного отсутствия
12.06.2023, 09:38 4
Футбол
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
Агуэро проиграл 10 тысяч долларов на финале Лиги чемпионов Ман Сити – Интер
11.06.2023, 18:20 11
Футбол
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
Рейтинг WTA. Свёнтек сохранила лидерство, Свитолина снова в топ-100
12.06.2023, 07:59
Теннис
3:3 в Бремене как пища для размышлений
3:3 в Бремене как пища для размышлений
13.06.2023, 07:04 40
Футбол
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
ВИДЕО. Легенда vs внук мафиози. Бой Мейвезера завершился массовой дракой
12.06.2023, 11:23 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности