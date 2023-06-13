Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко важен для сборной, как Месси для Аргентины»

Известный украинский футбольный тренер Олег Федорчук назвал двоих игроков сборной Украины, которые являются чрезвычайно важными для нашей национальной команды.

Специалист считает, что Андрей Ярмоленко уже не вытягивает уровень сборной Украины, но является важным исполнителем для «сине-желтых».

«Такие игроки нужны в команде ради настроения в раздевалке и ради их лидерских качеств. Он важен для команды примерно, как Месси для Аргентины. Символ и лидер сборной.

Также Федорчук выделил Тараса Степаненко, которому не видит альтернативы в опорной зоне.

«Как и Степаненко, с той разницей, что Тарас пока прекрасно отрабатывает на поле. Игра с Германией в очередной раз показала, что он с отрывом лучший у нас на этой позиции», – сказал Федорчук.