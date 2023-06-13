Антонио Рюдигер стал автором юбилейного автогола

В поединке с Германией (3:3) десятый раз в истории автором одного из голов сборной Украины стал игрок соперников – защитник Бундестима Антонио Рюдигер.

Стоит отметить, что «самострелы», как правило, приносили нашей команде неплохие дивиденды. В восьми случаях автоголы вносили вклад в победу украинцев, а ныне в почетную ничью с именитым оппонентом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все автоголы соперников сборной Украины

Дата Ранг Игрок Сборная Минута Счет 1. 20.10.1992 ТМ Альвес САГЕ Мексика 34’ (1:1) 1:2 (н) 2. 13.11.1994 ЧЕ Урмас КИРС Эстония 45’ (2:0) 3:0 (д) 3. 04.06.2005 ЧМ Игорь АВДЕЕВ Казахстан 83’ (2:0) 2:0 (д) 4. 14.10.2009 ЧМ Идальфонс ЛИМА Андорра 70’ (3:0) 6:0 (г) 5. 29.05.2010 ТМ Кристиан КИВУ Румыния 79’ (3:2) 3:2 (д) 6. 09.10.2014 ЧЕ Александр МАРТЫНОВИЧ Беларусь 82’ (1:0) 2:0 (г) 7. 09.10.2016 ЧМ Амир РРАХМАНИ Косово 31’ (1:0) 3:0 (д) 8. 06.10.2017 ЧМ Леарт ПАКЯРАДА Косово 60’ (1:0) 2:0 (г) 9. 25.03.2019 ЧЕ Жерсон РОДРИГЕШ Люксембург 90+3’ (2:1) 2:1 (г) 10. 12.06.2023 ТМ Антонио РЮДИГЕР Германия 23’ (2:1) 3:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.