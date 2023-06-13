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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 13:49 | Обновлено 13 июня 2023, 14:06
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0

Антонио Рюдигер стал автором юбилейного автогола

10-й раз в истории соперники сборной Украины забили мяч в свои ворота

13 июня 2023, 13:49 | Обновлено 13 июня 2023, 14:06
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0
Антонио Рюдигер стал автором юбилейного автогола
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

В поединке с Германией (3:3) десятый раз в истории автором одного из голов сборной Украины стал игрок соперников – защитник Бундестима Антонио Рюдигер.

Стоит отметить, что «самострелы», как правило, приносили нашей команде неплохие дивиденды. В восьми случаях автоголы вносили вклад в победу украинцев, а ныне в почетную ничью с именитым оппонентом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все автоголы соперников сборной Украины

Дата

Ранг

Игрок

Сборная

Минута

Счет

1.

20.10.1992

ТМ

Альвес САГЕ

Мексика

34’ (1:1)

1:2 (н)

2.

13.11.1994

ЧЕ

Урмас КИРС

Эстония

45’ (2:0)

3:0 (д)

3.

04.06.2005

ЧМ

Игорь АВДЕЕВ

Казахстан

83’ (2:0)

2:0 (д)

4.

14.10.2009

ЧМ

Идальфонс ЛИМА

Андорра

70’ (3:0)

6:0 (г)

5.

29.05.2010

ТМ

Кристиан КИВУ

Румыния

79’ (3:2)

3:2 (д)

6.

09.10.2014

ЧЕ

Александр МАРТЫНОВИЧ

Беларусь

82’ (1:0)

2:0 (г)

7.

09.10.2016

ЧМ

Амир РРАХМАНИ

Косово

31’ (1:0)

3:0 (д)

8.

06.10.2017

ЧМ

Леарт ПАКЯРАДА

Косово

60’ (1:0)

2:0 (г)

9.

25.03.2019

ЧЕ

Жерсон РОДРИГЕШ

Люксембург

90+3’ (2:1)

2:1 (г)

10.

12.06.2023

ТМ

Антонио РЮДИГЕР

Германия

23’ (2:1)

3:3 (г)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Антонио Рюдигер сборная Украины по футболу Германия - Украина
Источник Sport.ua
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