Антонио Рюдигер стал автором юбилейного автогола
10-й раз в истории соперники сборной Украины забили мяч в свои ворота
В поединке с Германией (3:3) десятый раз в истории автором одного из голов сборной Украины стал игрок соперников – защитник Бундестима Антонио Рюдигер.
Стоит отметить, что «самострелы», как правило, приносили нашей команде неплохие дивиденды. В восьми случаях автоголы вносили вклад в победу украинцев, а ныне в почетную ничью с именитым оппонентом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все автоголы соперников сборной Украины
|
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Сборная
|
Минута
|
Счет
|
1.
|
20.10.1992
|
ТМ
|
Альвес САГЕ
|
Мексика
|
34’ (1:1)
|
1:2 (н)
|
2.
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Урмас КИРС
|
Эстония
|
45’ (2:0)
|
3:0 (д)
|
3.
|
04.06.2005
|
ЧМ
|
Игорь АВДЕЕВ
|
Казахстан
|
83’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
4.
|
14.10.2009
|
ЧМ
|
Идальфонс ЛИМА
|
Андорра
|
70’ (3:0)
|
6:0 (г)
|
5.
|
29.05.2010
|
ТМ
|
Кристиан КИВУ
|
Румыния
|
79’ (3:2)
|
3:2 (д)
|
6.
|
09.10.2014
|
ЧЕ
|
Александр МАРТЫНОВИЧ
|
Беларусь
|
82’ (1:0)
|
2:0 (г)
|
7.
|
09.10.2016
|
ЧМ
|
Амир РРАХМАНИ
|
Косово
|
31’ (1:0)
|
3:0 (д)
|
8.
|
06.10.2017
|
ЧМ
|
Леарт ПАКЯРАДА
|
Косово
|
60’ (1:0)
|
2:0 (г)
|
9.
|
25.03.2019
|
ЧЕ
|
Жерсон РОДРИГЕШ
|
Люксембург
|
90+3’ (2:1)
|
2:1 (г)
|
10.
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Антонио РЮДИГЕР
|
Германия
|
23’ (2:1)
|
3:3 (г)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕ - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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