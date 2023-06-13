Италия13 июня 2023, 13:20 | Обновлено 13 июня 2023, 13:22
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3
Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»
Легендарный вратарь – о смерти бывшего владельца «Милана»
13 июня 2023, 13:20 | Обновлено 13 июня 2023, 13:22
184
3
Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.
«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников.
Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», - сказал Буффон.
Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.
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Комментарии 3
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великий махинатор которого так и не смогли посадить за решетку.... как наш витя янукович который с двумя судимостями стал президентом..
наследил так что никто не оценил
Буффона багато хто поважає, але таке ляпнув, що ні туди й ні сюди. Цей покійний мафіозі на старості щей з ху.лом зкентувався. Його земля не прийме...
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