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  4. Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»
Италия
13 июня 2023, 13:20 | Обновлено 13 июня 2023, 13:22
184
3

Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»

Легендарный вратарь – о смерти бывшего владельца «Милана»

13 июня 2023, 13:20 | Обновлено 13 июня 2023, 13:22
184
3
Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников.

Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», - сказал Буффон.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

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Джанлуиджи Буффон Сильвио Берлускони Милан
Источник ITA Sport Press
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bossi
великий   махинатор   которого  так   и  не  смогли  посадить  за  решетку....  как   наш  витя  янукович который с  двумя  судимостями   стал   президентом..  
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+2
India Life
наследил так что никто не оценил
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+2
Віталій Ткачук
Буффона багато хто поважає, але таке ляпнув, що ні туди й ні сюди. Цей покійний мафіозі на старості щей з ху.лом зкентувався. Його земля не прийме...
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0
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