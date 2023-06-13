Джанлуиджи БУФФОН: «Наследие Берлускони в футболе всегда будет неоценимым»

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон отреагировал на смерть бывшего премьер-министра Италии, экс-владельца «Милана» Сильвио Берлускони.

«Берлускони превратил «Милан» в мировой бренд, завоевав сердца миллионов поклонников.

Его наследие в футболе всегда будет неоценимым», - сказал Буффон.

Напомним, 86-летний Сильвио Берлускони 12 июня скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.