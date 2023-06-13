Германия сохранила вторую строчку в списке самых неудобных наших соперников

Украина, заключив хоть и почетную, но все же мировую с Германией, продлила свою безвыигрышную серию с немцами до «рекордных» 9 матчей. 4 встречи наша национальная дружина завершила вничью, в том числе дважды со счетом 3:3, и 5 проиграла, 10 мячей забила и 20 пропустила.

С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худший баланс они имеют только с Италией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)