Германия сохранила вторую строчку в списке самых неудобных наших соперников
В 9 матчах с немцами украинцы не одержали ни одной победы
Украина, заключив хоть и почетную, но все же мировую с Германией, продлила свою безвыигрышную серию с немцами до «рекордных» 9 матчей. 4 встречи наша национальная дружина завершила вничью, в том числе дважды со счетом 3:3, и 5 проиграла, 10 мячей забила и 20 пропустила.
С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худший баланс они имеют только с Италией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые неудобные соперники сборной Украины
(не менее 5 матчей)
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
Италия
|
8
|
0
|
2
|
6
|
3-15
|
2
|
8,3
|
Германия
|
9
|
0
|
4
|
5
|
10-20
|
4
|
14,8
|
Англия
|
9
|
1
|
2
|
6
|
3-15
|
5
|
18,5
|
Испания
|
7
|
1
|
1
|
5
|
4-14
|
4
|
19,0
|
Франция
|
12
|
1
|
5
|
6
|
8-23
|
8
|
22,2
|
Хорватия
|
9
|
1
|
3
|
5
|
5-15
|
6
|
22,2
|
Турция
|
9
|
2
|
3
|
4
|
9-11
|
6
|
33,3
|
Словения
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7-7
|
6
|
33,3
|
Румыния
|
6
|
2
|
1
|
3
|
10-14
|
7
|
38,9
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