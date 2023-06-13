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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 13:03 | Обновлено 13 июня 2023, 13:06
413
0

Германия сохранила вторую строчку в списке самых неудобных наших соперников

В 9 матчах с немцами украинцы не одержали ни одной победы

13 июня 2023, 13:03 | Обновлено 13 июня 2023, 13:06
413
0
Германия сохранила вторую строчку в списке самых неудобных наших соперников
Getty Images/Global Images Ukraine

Украина, заключив хоть и почетную, но все же мировую с Германией, продлила свою безвыигрышную серию с немцами до «рекордных» 9 матчей. 4 встречи наша национальная дружина завершила вничью, в том числе дважды со счетом 3:3, и 5 проиграла, 10 мячей забила и 20 пропустила.

С командами, с которыми украинцы играли не менее 5 раз, худший баланс они имеют только с Италией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые неудобные соперники сборной Украины

(не менее 5 матчей)

Соперник

И

В

Н

П

М

О

%

Италия

8

0

2

6

3-15

2

8,3

Германия

9

0

4

5

10-20

4

14,8

Англия

9

1

2

6

3-15

5

18,5

Испания

7

1

1

5

4-14

4

19,0

Франция

12

1

5

6

8-23

8

22,2

Хорватия

9

1

3

5

5-15

6

22,2

Турция

9

2

3

4

9-11

6

33,3

Словения

6

1

3

2

7-7

6

33,3

Румыния

6

2

1

3

10-14

7

38,9
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Источник Sport.ua
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