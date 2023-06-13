Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?

23-летний израильский атакующий полузащитник Манор Соломон покинет донецкий «Шахтер» бесплатно.

Игрок получил специально разрешение от ФИФА, что летом может бесплатно покинуть украинскую команду. Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». Арендное соглашение между сторонами истекает в конце июня 2023 года. Как сообщает The Athletic, наставник «дачников» Марко Силва намерен оставить Манора в команде.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Соломону. По информации The Evening Standard, до конца июня Соломон решит, в каком клубе он продолжит карьеру.

В кампании 2022/23 Соломон провел 24 матча в футболке «Фулхэма», в которых отметился 5 голами.