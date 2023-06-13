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  4. Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?
Украина. Премьер лига
13 июня 2023, 13:32 | Обновлено 13 июня 2023, 13:43
562
3

Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?

Манор получил специальное разрешение от ФИФА

13 июня 2023, 13:32 | Обновлено 13 июня 2023, 13:43
562
3
Соломон покинет Шахтер бесплатно. Где продолжит карьеру израильтянин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

23-летний израильский атакующий полузащитник Манор Соломон покинет донецкий «Шахтер» бесплатно.

Игрок получил специально разрешение от ФИФА, что летом может бесплатно покинуть украинскую команду. Контракт Соломона с «Шахтером» рассчитан до 31 декабря.

В сезоне 2022/23 Соломон играл на правах аренды за «Фулхэм». Арендное соглашение между сторонами истекает в конце июня 2023 года. Как сообщает The Athletic, наставник «дачников» Марко Силва намерен оставить Манора в команде.

Ранее сообщалось об интересе «Тоттенхэма» к Соломону. По информации The Evening Standard, до конца июня Соломон решит, в каком клубе он продолжит карьеру.

В кампании 2022/23 Соломон провел 24 матча в футболке «Фулхэма», в которых отметился 5 голами.

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Gargantua
вообще не понятна логика. Если контракт еще полгода то как же он может уйти сейчас?
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+2
Віталій Ткачук
А так раділи після підписання. Соломон виявився ла.ном.
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0
acfred
хай тоді компенсують  вартість оренди принайимні за півроку...
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0
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