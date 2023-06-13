Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины

Матч с Германией (3:3) стал 75-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Тем самым он вошел в топ-10 гвардейцев национальной дружины, обойдя Андрея Воронина.

21 встречу 33-летний хавбек «Шахтера» отыграл за главную команду страны в чемпионатах мира, столько же – в чемпионатах Европы, 8 – в Лиге наций, 2 – в международных турнирах и 23 – в товарищеских поединках.

К слову, по числу игр за сборную Тарас Степаненко сравнялся с ее нынешним наставником Сергеем Ребровым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего ЧМ ЧЕ ЛН МТ ТМ 1. Анатолий ТИМОЩУК 144 45 28 - 8 63 3. Андрей ЯРМОЛЕНКО 113 35 27 11 2 38 2. Андрей ШЕВЧЕНКО 111 45 29 - 1 36 Андрей ПЯТОВ 102 37 29 7 1 28 4. Руслан РОТАНЬ 100 30 16 - 5 49 6. Олег ГУСЕВ 98 32 21 - 3 42 7. Александр ШОВКОВСКИЙ 92 32 25 - 7 28 8. Евгений КОНОПЛЯНКА 87 19 24 5 2 37 9. Сергей РЕБРОВ 75 28 18 - 4 25 Тарас СТЕПАНЕНКО 75 21 21 8 2 23

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.