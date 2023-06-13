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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 12:48 | Обновлено 13 июня 2023, 12:56
569
3

Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины

Хавбек «Шахтера» провел 75-й матч за сборную Украины

13 июня 2023, 12:48 | Обновлено 13 июня 2023, 12:56
569
3
Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко (справа)

Матч с Германией (3:3) стал 75-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Тем самым он вошел в топ-10 гвардейцев национальной дружины, обойдя Андрея Воронина.

21 встречу 33-летний хавбек «Шахтера» отыграл за главную команду страны в чемпионатах мира, столько же – в чемпионатах Европы, 8 – в Лиге наций, 2 – в международных турнирах и 23 – в товарищеских поединках.

К слову, по числу игр за сборную Тарас Степаненко сравнялся с ее нынешним наставником Сергеем Ребровым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

МТ

ТМ

1.

Анатолий ТИМОЩУК

144

45

28

-

8

63

3.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

113

35

27

11

2

38

2.

Андрей ШЕВЧЕНКО

111

45

29

-

1

36

Андрей ПЯТОВ

102

37

29

7

1

28

4.

Руслан РОТАНЬ

100

30

16

-

5

49

6.

Олег ГУСЕВ

98

32

21

-

3

42

7.

Александр ШОВКОВСКИЙ

92

32

25

-

7

28

8.

Евгений КОНОПЛЯНКА

87

19

24

5

2

37

9.

Сергей РЕБРОВ

75

28

18

-

4

25

Тарас СТЕПАНЕНКО

75

21

21

8

2

23

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Сергей Ребров
Источник Sport.ua
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Remark
Степаненко не уровень сборной,Сидорчуку на две головы лучше .
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+1
Vbolivalnyk-Peter
Тут вже потрібно і Реброву доплюсувати один матч - тепер вже у якості тренера!!!
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0
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