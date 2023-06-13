Степаненко догнал Реброва по количеству матчей за сборную Украины
Хавбек «Шахтера» провел 75-й матч за сборную Украины
Матч с Германией (3:3) стал 75-м для Тараса Степаненко в рядах сборной Украины. Тем самым он вошел в топ-10 гвардейцев национальной дружины, обойдя Андрея Воронина.
21 встречу 33-летний хавбек «Шахтера» отыграл за главную команду страны в чемпионатах мира, столько же – в чемпионатах Европы, 8 – в Лиге наций, 2 – в международных турнирах и 23 – в товарищеских поединках.
К слову, по числу игр за сборную Тарас Степаненко сравнялся с ее нынешним наставником Сергеем Ребровым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины
|
|
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
МТ
|
ТМ
|
1.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
144
|
45
|
28
|
-
|
8
|
63
|
3.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
113
|
35
|
27
|
11
|
2
|
38
|
2.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
111
|
45
|
29
|
-
|
1
|
36
|
|
Андрей ПЯТОВ
|
102
|
37
|
29
|
7
|
1
|
28
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
100
|
30
|
16
|
-
|
5
|
49
|
6.
|
Олег ГУСЕВ
|
98
|
32
|
21
|
-
|
3
|
42
|
7.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
92
|
32
|
25
|
-
|
7
|
28
|
8.
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
87
|
19
|
24
|
5
|
2
|
37
|
9.
|
Сергей РЕБРОВ
|
75
|
28
|
18
|
-
|
4
|
25
|
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
75
|
21
|
21
|
8
|
2
|
23
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ЛН - Лига наций; МТ - международный турнир; ТМ - товарищеский матч.
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