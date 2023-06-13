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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 12:31 | Обновлено 13 июня 2023, 12:52
422
0

Сборная Украины сыграла вничью на выезде впервые с сентября 2021 года

Безничейная гостевая серия нашей команды составила 8 матчей

13 июня 2023, 12:31 | Обновлено 13 июня 2023, 12:52
422
0
Сборная Украины сыграла вничью на выезде впервые с сентября 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, сыграв 3:3 на выезде с Германией, прервала свою безничейную серию на чужих полях, которая составила 8 матчей (5 побед и 3 поражения). Более продолжительную серию без ничьих наша национальная дружина имела лишь однажды в 1996-1999 г.г.

Последний раз украинцы подписывали мировую с хозяевами 8 сентября 2021 года – 1:1 в товарищеской встрече с Чехией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безничейные серии сборной Украины

Серия

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

9 (+5-4)

01.05.1996

Турция

2:3

27.03.1999

Франция

0:0

8 (+6-2)

14.11.2012

Болгария

1:0

08.09.2015

Словакия

0:0

8 (+5-3)

09.10.2021

Финляндия

2:1

12.06.2023

Германия

3:3

7 (+2-5)

11.09.1994

Корея

0:1

09.04.1996

Молдова

2:2

5 (+3-2)

18.05.1993

Литва

2:1

03.06.1994

Болгария

1:1

5 (+3-2)

13.11.1999

Словения

1:2

14.02.2001

Грузия

0:0

5 (+3-2)

24.03.2017

Хорватия

0:1

10.10.2018

Италия

1:1

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Источник Sport.ua
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