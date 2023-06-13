Сборная Украины сыграла вничью на выезде впервые с сентября 2021 года

Сборная Украины, сыграв 3:3 на выезде с Германией, прервала свою безничейную серию на чужих полях, которая составила 8 матчей (5 побед и 3 поражения). Более продолжительную серию без ничьих наша национальная дружина имела лишь однажды в 1996-1999 г.г.

Последний раз украинцы подписывали мировую с хозяевами 8 сентября 2021 года – 1:1 в товарищеской встрече с Чехией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безничейные серии сборной Украины