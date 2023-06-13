Сборная Украины сыграла вничью на выезде впервые с сентября 2021 года
Безничейная гостевая серия нашей команды составила 8 матчей
Сборная Украины, сыграв 3:3 на выезде с Германией, прервала свою безничейную серию на чужих полях, которая составила 8 матчей (5 побед и 3 поражения). Более продолжительную серию без ничьих наша национальная дружина имела лишь однажды в 1996-1999 г.г.
Последний раз украинцы подписывали мировую с хозяевами 8 сентября 2021 года – 1:1 в товарищеской встрече с Чехией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые безничейные серии сборной Украины
|
Серия
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
9 (+5-4)
|
01.05.1996
|
Турция
|
2:3
|
27.03.1999
|
Франция
|
0:0
|
8 (+6-2)
|
14.11.2012
|
Болгария
|
1:0
|
08.09.2015
|
Словакия
|
0:0
|
8 (+5-3)
|
09.10.2021
|
Финляндия
|
2:1
|
12.06.2023
|
Германия
|
3:3
|
7 (+2-5)
|
11.09.1994
|
Корея
|
0:1
|
09.04.1996
|
Молдова
|
2:2
|
5 (+3-2)
|
18.05.1993
|
Литва
|
2:1
|
03.06.1994
|
Болгария
|
1:1
|
5 (+3-2)
|
13.11.1999
|
Словения
|
1:2
|
14.02.2001
|
Грузия
|
0:0
|
5 (+3-2)
|
24.03.2017
|
Хорватия
|
0:1
|
10.10.2018
|
Италия
|
1:1
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