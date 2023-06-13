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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 12:17 | Обновлено 13 июня 2023, 12:30
265
1

Ребров стал 10-м тренером сборной Украины, дебютировавшим с ничьей

Наставник стартовал так, как и большинство его предшественников

13 июня 2023, 12:17 | Обновлено 13 июня 2023, 12:30
265
1
Ребров стал 10-м тренером сборной Украины, дебютировавшим с ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Германией (3:3) состоялась премьера 18-го по счету главного тренера сборной Украины 49-летнего Сергея Реброва. Дебют его прошел, можно сказать, традиционно для наставников нашей национальной дружины. Ведь 9 предшественников Реброва, как и он, в первой игре довольствовались ничьей. Только четверо начинали с победы и столько же – с поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров сборной Украины

Тренер

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Виктор ПРОКОПЕНКО

29.04.1992

ТМ

Венгрия (д)

1:3

Николай ПАВЛОВ

28.10.1992

ТМ

Беларусь (г)

1:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

27.04.1993

ТМ

Израиль (д)

1:1

Йожеф САБО

12.10.1994

ЧЕ

Словения (д)

0:0

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕ

Хорватия (г)

0:4

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

26.04.2000

ТМ

Болгария (г)

1:0

Леонид БУРЯК

21.03.2002

ТМ

Япония (г)

0:1

Олег БЛОХИН

20.11.2002

ТМ

Словакия (г)

1:1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

06.02.2008

ТМ

Кипр (г)

1:1

Мирон МАРКЕВИЧ

25.05.2010

ТМ

Литва (д)

4:0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ

04.09.2010

ТМ

Польша (г)

1:1

Андрей БАЛЬ

12.10.2012

ЧМ

Молдова (г)

0:0

Александр ЗАВАРОВ

14.11.2012

ТМ

Болгария (г)

1:0

Михаил ФОМЕНКО

06.02.2013

ТМ

Норвегия (н)

2:0

Андрей ШЕВЧЕНКО

05.09.2016

ЧМ

Исландия (д)

1:1

Александр ПЕТРАКОВ

01.09.2021

ЧМ

Казахстан (г)

2:2

Руслан РОТАНЬ

26.03.2023

ЧЕ

Англия (г)

0:2

Сергей РЕБРОВ

12.06.2023

ТМ

Германия (г)

3:3

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Источник Sport.ua
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