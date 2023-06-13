Ребров стал 10-м тренером сборной Украины, дебютировавшим с ничьей
Наставник стартовал так, как и большинство его предшественников
В матче с Германией (3:3) состоялась премьера 18-го по счету главного тренера сборной Украины 49-летнего Сергея Реброва. Дебют его прошел, можно сказать, традиционно для наставников нашей национальной дружины. Ведь 9 предшественников Реброва, как и он, в первой игре довольствовались ничьей. Только четверо начинали с победы и столько же – с поражения.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи тренеров сборной Украины
|
Тренер
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Венгрия (д)
|
1:3
|
Николай ПАВЛОВ
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
1:1
|
Йожеф САБО
|
12.10.1994
|
ЧЕ
|
Словения (д)
|
0:0
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Хорватия (г)
|
0:4
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
26.04.2000
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
1:0
|
Леонид БУРЯК
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Япония (г)
|
0:1
|
Олег БЛОХИН
|
20.11.2002
|
ТМ
|
Словакия (г)
|
1:1
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
06.02.2008
|
ТМ
|
Кипр (г)
|
1:1
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
25.05.2010
|
ТМ
|
Литва (д)
|
4:0
|
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ
|
04.09.2010
|
ТМ
|
Польша (г)
|
1:1
|
Андрей БАЛЬ
|
12.10.2012
|
ЧМ
|
Молдова (г)
|
0:0
|
Александр ЗАВАРОВ
|
14.11.2012
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
1:0
|
Михаил ФОМЕНКО
|
06.02.2013
|
ТМ
|
Норвегия (н)
|
2:0
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
05.09.2016
|
ЧМ
|
Исландия (д)
|
1:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
01.09.2021
|
ЧМ
|
Казахстан (г)
|
2:2
|
Руслан РОТАНЬ
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Англия (г)
|
0:2
|
Сергей РЕБРОВ
|
12.06.2023
|
ТМ
|
Германия (г)
|
3:3
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