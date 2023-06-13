Ребров стал 10-м тренером сборной Украины, дебютировавшим с ничьей

В матче с Германией (3:3) состоялась премьера 18-го по счету главного тренера сборной Украины 49-летнего Сергея Реброва. Дебют его прошел, можно сказать, традиционно для наставников нашей национальной дружины. Ведь 9 предшественников Реброва, как и он, в первой игре довольствовались ничьей. Только четверо начинали с победы и столько же – с поражения.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров сборной Украины