На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Борнмута»
В поединке с Германией (3:3) Илья Забарный впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Борнмут» стал 9-й командой АПЛ, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.
В общей сложности девять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли два клуба) провели за главную команду страны 152 матча и забили 26 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины
|
Клуб
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Арсенал
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
21
|
-
|
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
1
|
-
|
Борнмут
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
1
|
-
|
Вест Хэм
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
32
|
10
|
Вулверхэмптон
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
2
|
-
|
Ливерпуль
|
Андрей ВОРОНИН
|
12
|
1
|
Манчестер Сити
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
41
|
7
|
Тоттенхэм
|
Сергей РЕБРОВ
|
18
|
1
|
Челси
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
13
|
6
|
|
Михаил МУДРИК
|
2
|
-
|
Эвертон
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
9
|
1
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