На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

В поединке с Германией (3:3) Илья Забарный впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Борнмут» стал 9-й командой АПЛ, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности девять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли два клуба) провели за главную команду страны 152 матча и забили 26 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины