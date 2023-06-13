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Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2023, 11:55 | Обновлено 13 июня 2023, 12:03
846
0

На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»

Впервые за нашу национальную дружину сыграл футболист из «Борнмута»

13 июня 2023, 11:55 | Обновлено 13 июня 2023, 12:03
846
0
На карте клубного представительства сборной Украины появилась новая «точка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (№ 13)

В поединке с Германией (3:3) Илья Забарный впервые представлял в сборной Украины английский чемпионат. При этом «Борнмут» стал 9-й командой АПЛ, делегировавшей своих игроков в украинскую национальную дружину.

В общей сложности девять наших «англичан» (Александр Зинченко и Олег Лужный представляли два клуба) провели за главную команду страны 152 матча и забили 26 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Английские клубы, делегировавшие своих игроков в сборную Украины

Клуб

Игрок

Матчи

Голы

Арсенал

Олег ЛУЖНЫЙ

21

-

Александр ЗИНЧЕНКО

1

-

Борнмут

Илья ЗАБАРНЫЙ

1

-

Вест Хэм

Андрей ЯРМОЛЕНКО

32

10

Вулверхэмптон

Олег ЛУЖНЫЙ

2

-

Ливерпуль

Андрей ВОРОНИН

12

1

Манчестер Сити

Александр ЗИНЧЕНКО

41

7

Тоттенхэм

Сергей РЕБРОВ

18

1

Челси

Андрей ШЕВЧЕНКО

13

6

Михаил МУДРИК

2

-

Эвертон

Виталий МИКОЛЕНКО

9

1
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Источник Sport.ua
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