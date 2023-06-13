СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Семья Глейзеров уходит с «Олд Траффорд»
Английский клуб «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара.
Семья американцев Глейзеров якобы приняла предложение о продаже клуба, которое им поступило от катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани. Об этом утверждает The Mirror, ссылаясь на катарские СМИ.
О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни. Банкир из Катара смог выиграть гонку за «Ман Юнайтед» у британца Джима Рэтклиффа.
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
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