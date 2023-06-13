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Англия
13 июня 2023, 11:30 | Обновлено 13 июня 2023, 12:12
1915
4

СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара

Семья Глейзеров уходит с «Олд Траффорд»

13 июня 2023, 11:30 | Обновлено 13 июня 2023, 12:12
1915
4
СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара.

Семья американцев Глейзеров якобы приняла предложение о продаже клуба, которое им поступило от катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани. Об этом утверждает The Mirror, ссылаясь на катарские СМИ.

О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни. Банкир из Катара смог выиграть гонку за «Ман Юнайтед» у британца Джима Рэтклиффа.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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Источник The Mirror
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Springfield
"якобы"
  каааар   каааар
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0
Gargantua
кого там в АПЛ еще не купили арабы?
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0
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luceorius
 Якщо той катарець тямить у футболі, то на кілька років вперед найочікуванішими клубними поєдинками в Європі стануть манчестерські дербі у всіх турнірах включаючи ЛЧ.
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0
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