СМИ: Ман Юнайтед продан банкиру из Катара

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара.

Семья американцев Глейзеров якобы приняла предложение о продаже клуба, которое им поступило от катарского шейха Джассима бин Хамада Аль Тани. Об этом утверждает The Mirror, ссылаясь на катарские СМИ.

О сделке должно быть объявлено в ближайшие дни. Банкир из Катара смог выиграть гонку за «Ман Юнайтед» у британца Джима Рэтклиффа.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги и в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.