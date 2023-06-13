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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 10:51 | Обновлено 13 июня 2023, 10:53
2455
3

ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва

«Записки украинского болельщика» – об игре Германия – Украина

13 июня 2023, 10:51 | Обновлено 13 июня 2023, 10:53
2455
3
ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Не спешите радоваться 3:3 против сборной Германии – возможно это входило в пакет помощи.

Как оценить дебют Сергея Реброва во главе сборной? За счет чего мы можем радоваться и какие проблемы есть в национальной команде? Об этом в видео-реакции на первый матч Реброва и его тренерского штаба от Макса Опанасюка в его «Записках украинского болельщика».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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nick07
та чому, гра команди вчора потішила, так, з певною долею везіння, з врахуванням статусу матчу, зіграли внічию з німцями, при чому 1-3 вели. тобто результат доволі непоганий, але... перші 15 хвилин німці могли покласти 3 "банки", а не 1 і гра б завершилась.
Очікуємо такої гри у офіціних матчах і перемоги в 2 наступних матчах
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0
luceorius
 Заслуговували гіршого, але матч був товариський.
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-1
Анатолий Кисель
Не сказал бы, что игроки замены слабее . Зубков имел шанс забить гол , Малиновский уверен в себе и соперник занервничал. Ванат был  больше заряжен игрой , чем потерявшийся Довбик .Пенальти в наши ворота левый ( на что намекал Малиновский , в топ чемпионатах такие не ставят лет 10 ). Из игравших в матче 4-5 были на уровне сборной , остальные пока не дотягивают . С приходом Зинченки  Цыганкову опять нет места , а не ставить тоже не выход...проблема . Мудрык единственный , кто обводит даже двоих и часто удачно. Трубин нормально . Слабо играли Матвиенко , Мыколенко , Довбик . Костяк сборной составляют  почти те , кто и раньше ( Забарный , Цыганков , Ярмоленко , Судаков, Зубков ,Малиновский , Мудрык ...Степаненко на месте .)
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-2
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