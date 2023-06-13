ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва

Не спешите радоваться 3:3 против сборной Германии – возможно это входило в пакет помощи.

Как оценить дебют Сергея Реброва во главе сборной? За счет чего мы можем радоваться и какие проблемы есть в национальной команде? Об этом в видео-реакции на первый матч Реброва и его тренерского штаба от Макса Опанасюка в его «Записках украинского болельщика».