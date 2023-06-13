Чемпионат Европы13 июня 2023, 10:51 | Обновлено 13 июня 2023, 10:53
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ВИДЕО. «Не спешите радоваться 3:3». Реакция на первый матч Реброва
«Записки украинского болельщика» – об игре Германия – Украина
13 июня 2023, 10:51 | Обновлено 13 июня 2023, 10:53
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Не спешите радоваться 3:3 против сборной Германии – возможно это входило в пакет помощи.
Читайте также:3:3 в Бремене как пища для размышлений
Как оценить дебют Сергея Реброва во главе сборной? За счет чего мы можем радоваться и какие проблемы есть в национальной команде? Об этом в видео-реакции на первый матч Реброва и его тренерского штаба от Макса Опанасюка в его «Записках украинского болельщика».
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