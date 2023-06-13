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  4. ПСЖ в шоке. Клуб продает Мбаппе и не только
Франция
13 июня 2023, 08:14 |
2580
6

ПСЖ в шоке. Клуб продает Мбаппе и не только

Парижане реагируют на заявление нападающего

13 июня 2023, 08:14 |
2580
6
ПСЖ в шоке. Клуб продает Мбаппе и не только
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Парижский «ПСЖ» принял решение о продаже нападающего Килиана Мбаппе. 24-летнему уроженцу французской столицы новый клуб должен быть найдет этим летом.

Решение о продаже Мбаппе было принято после того, как игрок сообщил, что не активирует опцию продления своего контракта. Договор Килиана с «ПСЖ» действует до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. От последней игрок отказался, таким образом, летом будущего года он покинут клуб в статусе свободного агента.

Кроме этого, заявление Мбаппе о будущем может стоить поста спортивному директору клуба Луису Кампосу. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пребывает в гневе и, вероятно, менеджера уволит в ближайшие часы.

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за парижан во всех турнира 43 матча, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

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Килиан Мбаппе Лига 1 Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ чемпионат Франции по футболу Луис Кампос
Источник Get French Football News
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Комментарии 6
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Gargantua
полная перезагрузка
вполне логично, ведь уже ясно что проект ФК Голливуд провалился
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0
justhateme
Цікаво, при чому тут спортивний директор, якщо проблема ПСЖ саме в президенті і його бажанні отримати результат, викинувши купу грошей. Скільки б зірок не купив, але перемога починається в роздягальні перед тренуванням. А коли в тебе зірки бродять по полю і отримують можливість щоб обирати хто буде грати в складі - нууу.... успіхів, як то кажуть.
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0
Луганчанин
За Мбапе англы будут бороться. У них денег больше. Мбапе жадный выберет где больше платят. Условный Ньюкасл может дать больше чем Реал. А там посмотрим.
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0
Луганчанин
А на замену Мбапе Мудрика купят за 150 лямов.
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0
Serhii P.
Йому вже набрид той чемпіонат Франції. В Англії чи Іспанії значно цікавіше для футболістів ТОП-рівня.
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0
виталий жалыбин
РЕАЛ скорее всего,
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0
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