ПСЖ в шоке. Клуб продает Мбаппе и не только

Парижский «ПСЖ» принял решение о продаже нападающего Килиана Мбаппе. 24-летнему уроженцу французской столицы новый клуб должен быть найдет этим летом.

Решение о продаже Мбаппе было принято после того, как игрок сообщил, что не активирует опцию продления своего контракта. Договор Килиана с «ПСЖ» действует до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. От последней игрок отказался, таким образом, летом будущего года он покинут клуб в статусе свободного агента.

Кроме этого, заявление Мбаппе о будущем может стоить поста спортивному директору клуба Луису Кампосу. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пребывает в гневе и, вероятно, менеджера уволит в ближайшие часы.

Напомним, в прошлом сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе провел за парижан во всех турнира 43 матча, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.