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Чемпионат Европы
13 июня 2023, 07:36 | Обновлено 13 июня 2023, 07:42
688
0

Филипп ЛАМ: «Матч против Украины был отличной идеей»

Экс-игрок сборной Германии – о матче с командой Украины

13 июня 2023, 07:36 | Обновлено 13 июня 2023, 07:42
688
0
Филипп ЛАМ: «Матч против Украины был отличной идеей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам высказал мнение о значимости футбола в международном сотрудничестве сквозь призму проведенного в Бремене матча между немецкой командой и сборной Украины (3:3).

«Футбол является средством достижения целей благодаря своей популярности. Люди отвлекаются, бурно празднуют и, несмотря на всё соперничество, собираются вместе. Такой пакет развлечений и такое сообщество уникальны, такого больше нигде нет. Именно с таким пониманием я сейчас смотрю футбол.

И это мое развитие: от фаната, увлекающегося своими кумирами, до футболиста, чьи кумиры остаются в мыслях во время 113 выходов на поле, чувствующего ответственность представлять свою демократическую страну и до капитана, наблюдающего, куда двигается его команда. Теперь я директор турнира, где мы хотим отмечать и укреплять европейские ценности. Это тоже определяет мое видение Украины. Международный матч против Украины был отличной идеей», – заявил Лам.

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Источник Bayern & Germany
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